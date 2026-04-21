americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Triple con bases llenas de Chase DeLauter impulsa a Guardianes a vencer 8-5 a Astros

CLEVELAND (AP) — Chase DeLauter conectó un triple con las bases llenas por la raya del jardín izquierdo en la octava entrada y los Guardianes de Cleveland remontaron el martes para vencer 8-5 a los Astros de Houston.

Desde la izquierda, los jardineros Angel Martínez, Steven Kwan y George Valera de los Guardianes de Cleveland celebran la victoria de los ante los Astros de Houston, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/David Richard)
Desde la izquierda, los jardineros Angel Martínez, Steven Kwan y George Valera de los Guardianes de Cleveland celebran la victoria de los ante los Astros de Houston, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/David Richard) AP

La remontada de los Guardianes arruinó una noche de hito para José Altuve con Houston. El venezolano se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en alcanzar los 2.000 juegos en su carrera. Altuve, el quinto jugador activo en las Grandes Ligas en llegar a 2.000 juegos, se fue de 5-0 y no ha conectado hit en 10 turnos al bate en la serie.

Los Guardianes perdían 4-3 con un out en la octava cuando DeLauter conectó una recta de Bryan King en cuenta de 2-2 que se fue por la raya del jardín izquierdo. Brice Matthews intentó detener la pelota lanzándose, pero quedó fuera del alcance de su guante y cayó antes de rebotar hacia la esquina del jardín izquierdo. Ángel Martínez, Bryan Rocchio y Steven Kwan anotaron mientras DeLauter se barría en tercera con el primer triple de su carrera.

El hit también cortó una mala racha de 0 de 12 para DeLauter, quien había pegado cinco jonrones en sus primeros ocho juegos, pero atravesaba un bache de 7 de 50 antes del extrabase.

El triple fue parte de una octava entrada de seis carreras para los GuardianEs, que han ganado cuatro de seis en su estadía en casa. El venezolano Rocchio conectó un sencillo impulsor, extendiendo su racha de hits a ocho juegos, y Kyle Manzardo aportó un sencillo de dos carreras.

Peyton Pallette (1-1) se llevó la victoria por Cleveland y el dominicano Enyel de los Santos (0-1) cargó con la derrota por Houston.

El dominicano Martínez conectó un jonrón en la segunda entrada para darle a Cleveland ventaja de 2-0.

El cubano Yordan Álvarez impulsó tres carreras, incluido un sencillo de dos carreras con las bases llenas durante una quinta entrada de tres anotaciones, para Houston.

Matthews y el puertorriqueño Carlos Correa también conectaron sencillos impulsores por los Astros, que cayeron a 2-10 como visitantes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión
ULTIMA HORA

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter