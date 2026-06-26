Tribunal surcoreano condena a 7 años a ex primera dama Kim por aceptar regalos de lujo por favores

ARCHIVO - La exprimera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del destituido presidente Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para una vista sobre una orden de detención en su contra, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de agosto de 2025. (Jung Yeon-je/Pool Foto vía AP, archivo) AP

El fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl se produjo meses después de que un tribunal de apelaciones condenó a la exprimera dama, Kim Keon Hee, a cuatro años de prisión en otro caso por acusaciones de que aceptó regalos de la Iglesia de la Unificación y se benefició de un esquema de manipulación del precio de acciones.

“Dada la naturaleza del cargo, el cónyuge de un presidente debe ejercer el máximo grado de autocontención y vigilancia”, manifestó el juez Jo Soon-pyo. “Sin embargo, la acusada Kim Keon Hee descuidó esa responsabilidad social y aceptó repetidamente objetos de valor aprovechando su influencia como medio para intermediar favores”.

El tribunal también ordenó la confiscación de los regalos que Kim había recibido, que incluían un collar de diamantes de Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany, un bolso de Dior, un estuche para una figura de tortuga de oro y una pintura del famoso artista coreano Lee Ufan.

Con un traje gris y una mascarilla blanca, Kim, que ha admitido haber recibido los regalos, pero negó que estuvieran vinculados a favores, escuchó en silencio el veredicto con la cabeza inclinada. Ha sido juzgada en múltiples casos desde su arresto el agosto pasado.

El equipo legal de Kim, en un comunicado, criticó el fallo del viernes por basarse en una “interpretación laxa” de pruebas insuficientes y señaló que apelará la sentencia.

Yoon fue apartado del cargo en abril de 2025, meses después de un juicio político por su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 tras un enfrentamiento con la oposición progresista, que tenía mayoría legislativa y bloqueó gran parte de su agenda. Arrestado en julio de 2025, el exlíder conservador está siendo juzgado en múltiples casos y ha apelado una condena a cadena perpetua por rebelión y una pena separada de 30 años de cárcel por acusaciones de que ordenó vuelos de drones sobre la capital de Corea del Norte para avivar las tensiones y justificar la ley marcial en el país.

El nuevo presidente, el progresista Lee Jae Myung, que ganó las elecciones anticipadas el año pasado, ha autorizado múltiples investigaciones sobre la imposición de la ley marcial por parte de Yoon y otras acusaciones que salpican a su gobierno y a su esposa.

Un fiscal especial acusó formalmente a Kim en diciembre por diversos cargos de soborno, entre ellos el de haber recibido en 2022 el collar de Van Cleef & Arpels y otras piezas de joyería valoradas en conjunto en 138 millones de wones (90.000 dólares) del presidente de Seohee Construction, Lee Bong-kwan, a cambio de asegurar un puesto en el gobierno para el yerno de Lee. El tribunal declaró a Kim culpable de ese cargo y también impuso a Lee una condena de un año de prisión, suspendida por dos años, en el fallo del viernes.

Kim también fue declarada culpable de aceptar un reloj de lujo del empresario Seo Seong-bin, quien buscaba apoyo del gobierno para su negocio de perros robóticos; un bolso de Dior y otros regalos del pastor Choi Jae-yong, quien quería integrarse a una delegación diplomática civil y a otros programas financiados por el gobierno; una tortuga de oro y una pintura tradicional del exjefe de la Comisión Nacional de Educación, Lee Bae-yong, quien presionó para que ella fuera nombrada; y una pintura de Lee Ufan valorada en 140 millones de wones (90.900 dólares) del exfiscal superior Kim Sang-min, quien buscaba la nominación del partido conservador para las elecciones legislativas de 2024.

El tribunal impuso a Seo y a Lee Bae-yong condenas de prisión suspendidas y multó a Choi con 8 millones de wones (5.200 dólares).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP