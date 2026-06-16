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Tribunal sueco encarcela a hombre por presionar a su esposa a prostituirse

ESTOCOLMO (AP) — Un tribunal en Suecia condenó a un hombre el martes por cargos que incluyen proxenetismo agravado por presionar a su esposa para tener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de ingresos y lo sentenció a cuatro años y cinco meses de prisión.

El tribunal de distrito de la región de Ångermanland, en el norte de Suecia, también condenó al hombre —cuyo nombre no se dio a conocer— por un cargo de intento de violación, dos de agresión, seis de amenazas ilegales y una infracción menor relacionada con dopaje. Le ordenó pagar una indemnización de 200.000 coronas (21.300 dólares) a su esposa.

El hombre está detenido desde octubre, después de que la mujer denunció los hechos ante la policía. La fiscalía indicó que se sospecha que vendió sexo con su esposa al menos a 120 hombres.

Tras una audiencia que concluyó a finales de mayo, el tribunal absolvió al acusado de ocho cargos de violación y de otros tres de intento de violación.

Señaló que no pudo determinar en siete casos que la participación de la demandante fuera involuntaria y que, en el otro caso, no estaba claro qué actos sexuales tuvieron lugar.

El tribunal determinó “que el hombre influyó y coaccionó a su esposa para que realizara actos sexuales consigo misma, los transmitiera en línea, recibiera a compradores adicionales de sexo e intentara persuadir a vecinos y clientes para que tuvieran relaciones sexuales con ella”, manifestó el juez Johan Ahlberg en un comunicado. “En muchos casos, esto también se hizo mediante insistencia prolongada y el uso de un lenguaje desagradable y despectivo”.

El hombre ha negado todos los cargos y sostuvo que ayudó a su esposa, quien presuntamente quería vender sexo, informó la agencia sueca de noticias TT.

Además del principal sospechoso, 29 personas fueron acusadas de la compra de servicios o actos sexuales. Veintiocho de ellas fueron condenadas por un total de 56 compras de ese tipo, indicó el tribunal, y dos fueron enviadas a prisión.

La ley sueca penaliza la compra de sexo y el proxenetismo, pero no penaliza la venta de sexo por parte de trabajadores sexuales, quienes son considerados víctimas explotadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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