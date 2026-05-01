Tribunal restringe el acceso al aborto en EEUU al bloquear el envío de recetas de mifepristona

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Esta fotografía del 18 de julio de 2024 muestra píldoras de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood, en Ames, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall) AP

Un panel del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente de manera presencial en clínicas.

“El aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos con medicamentos y socava su política de que ‘todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y es, por lo tanto, una persona legal’”, señala la determinación del panel, refiriéndose a la Administración de Alimentos y Medicamentos por sus siglas en inglés.

Desde el fallo de la Corte Suprema en 2022, el cual revocó el fallo del caso Roe vs. Wade y permitió la aplicación de vetos al aborto, las recetas enviadas por correo se han convertido en una vía importante para acceder a abortos, inclusive en estados donde rigen prohibiciones.

“Esto va a afectar el acceso de los pacientes al aborto y a la atención por aborto espontáneo en todos los estados del país”, advirtió Julia Kaye, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Cuando se restringe la telemedicina, las comunidades rurales, las personas con bajos ingresos, las personas con discapacidad, los sobrevivientes de violencia de pareja y las comunidades de color son quienes más sufren”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP