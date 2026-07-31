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Tribunal de Perú declara nulo el juicio que condenó a 15 años de cárcel al expresidente Humala

LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional de Perú declaró nulo el jueves el juicio al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el que se le sentenció a 15 años de cárcel por lavado de activos el año pasado y ordenó su puesta en libertad.

El tribunal usó el mismo razonamiento por el que hace nueve meses ordenó el archivo de otra pesquisa contra la actual presidenta, Keiko Fujimori, que fue investigada por el mismo delito y para quien la fiscalía pedía 35 años de cárcel. A Humala y Fujimori se les acusaba de haber recibido dinero ilícito para sus respectivas campañas presidenciales de 2011 y 2016.

En una resolución emitida el jueves por la noche, el máximo tribunal en asuntos constitucionales del país indicó que nadie puede ser castigado por algo que, cuando se produjo, no era delito. Según los jueces, la acusación contra Humala por supuestamente quedarse con dinero de origen ilícito para financiar sus campañas de 2006 y 2011 es una conducta que, hasta 2016, no era delito en Perú.

El 15 de abril de 2025 la Corte Superior Nacional condenó a 15 años de prisión a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por lavado de activos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Aquel día, Humala estaba presente en la Corte, donde fue detenido y encarcelado. Pero su esposa no asistió y se asiló en Brasil junto a su hijo de 15 años.

En su fallo, los magistrados de la Corte Superior Nacional sostuvieron que Humala y su esposa recibieron cerca de tres millones de dólares en aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht y del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, dijo a la radio local RPP que la nulidad decretada por el Tribunal Constitucional supondrá la libertad del exmandatario "y el archivamiento de ese proceso penal”. Humala “tiene 15 meses detenido por una situación que no es delito”, agregó.

FUENTE: AP

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