Tribunal mantiene orden que bloquea lista federal de votantes deseada por Trump

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Los jueces del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito confirmaron el fallo el sábado y rechazaron el intento del gobierno de Trump de seguir adelante con las restricciones al voto por correo en 23 estados que presentaron una demanda antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Trump emitió una orden ejecutiva en marzo para que el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el comisionado de la Administración del Seguro Social crearan una “lista estatal de ciudadanía” de votantes elegibles. También ordenó al Servicio Postal entregar boletas por correo solo a las personas incluidas en esa lista.

Aunque Trump promocionó los cambios propuestos como salvaguardas para impedir que voten personas que no son ciudadanas, funcionarios electorales estatales sostuvieron que eran susceptibles de abuso y podrían provocar caos.

Funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia impugnaron la orden de Trump en una demanda presentada ante un tribunal en Boston. Argumentaron que la orden de Trump era inconstitucional porque los estados y el Congreso, y no el presidente, tienen la autoridad para establecer las normas electorales.

La jueza Indira Talwani, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, coincidió con ese argumento y bloqueó la implementación de la orden de Trump para las elecciones del 3 de noviembre, pero solo en los estados que presentaron la demanda.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

__________________________________ Bynum reportó desde Savannah, Georgia. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP