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Tribunal holandés acepta oír demanda de Greenpeace contra empresa energética de EEUU

ÁMSTERDAM (AP) — Jueces de Ámsterdam le dieron a Greenpeace una victoria preliminar el miércoles en un caso judicial contra la intimidación, al rechazar una solicitud de la empresa de oleoductos Energy Transfer para que se desestimara la denuncia.

El campamento cerca de la reserva Standing Rock Sioux en Dakota del Norte, el 9 de septiembre del 2016. (AP foto/James MacPherson)
El campamento cerca de la reserva Standing Rock Sioux en Dakota del Norte, el 9 de septiembre del 2016. (AP foto/James MacPherson) AP

La organización ambiental con sede en Holanda presentó una demanda el año pasado para bloquear una indemnización de 345 millones de dólares derivada de las protestas contra el oleoducto Dakota Access. Un jurado en Dakota del Norte determinó que Greenpeace era responsable de millones en daños y perjuicios para Energy Transfer, con sede en Texas.

En respuesta, Greenpeace presentó un caso ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam, al argumentar que la demanda en Dakota del Norte era abusiva y dañó la reputación de la organización.

Energy Transfer ha estado incurriendo en “intentos descarados de silenciar la libertad de expresión, borrar el liderazgo indígena del movimiento de Standing Rock y castigar la solidaridad con la resistencia continua y pacífica al oleoducto Dakota Access”, declaró en un comunicado el miércoles el director ejecutivo de Greenpeace, Mads Christensen.

La empresa sostuvo que el tribunal de Ámsterdam no tenía jurisdicción para conocer el caso, pero los jueces determinaron que, como Greenpeace tiene su sede en la capital holandesa, el proceso podía seguir adelante.

Un juez de Dakota del Norte dijo en febrero que ordenará a Greenpeace pagar daños y perjuicios, una cifra que el grupo ambiental afirma que no puede pagar. Greenpeace dice que apelará esa decisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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