Tribunal francés desestima demanda del Cardiff contra Nantes por muerte de Sala

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ARCHIVO - En foto del 25 de enero del 2020, seguidores del Nantes se reúnen afuera del estadio para rendir tributo al argentino Emiliano Sala antes del encuentro ante el Burdeos. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) AP

En la disputa legal, Cardiff reclamaba más de 120 millones de euros (138 millones de dólares) al antiguo equipo del jugador, Nantes, tras una serie de reveses judiciales previos para el club galés.

Fallos de la FIFA, del Tribunal de Arbitraje Deportivo y del Tribunal Supremo de Suiza han sido desfavorables para Cardiff en su disputa legal con el Nantes desde que Sala murió en enero de 2019.

Cardiff fichó a Sala, de 28 años, procedente de Nantes por una cifra récord para el club de 17 millones de euros, mientras intentaba evitar el descenso de la lucrativa Liga Premier. Pero el avión monomotor Piper Malibu en el que viajaba el jugador argentino desde Francia para comenzar su carrera con el Cardiff se estrelló en el mar cerca de la isla del Canal de Guernsey. El piloto, David Ibbotson, también murió.

El tribunal determinó que Nantes no tuvo culpa en relación con el vuelo y que Cardiff no sufrió daños reputacionales. Añadió que las “extravagantes reclamaciones” de Cardiff ya habían sido examinadas por otros tribunales y que Nantes sufrió un daño moral. Ordenó a Cardiff pagar 300.000 euros en concepto de indemnización, además de otros 180.000 euros por costes judiciales.

Tras el accidente, Cardiff cuestionó que el acuerdo de traspaso con Nantes se hubiera finalizado. La FIFA resolvió que había recibido los formularios internacionales de inscripción requeridos.

El empresario que organizó el vuelo fue declarado culpable en 2021 de poner en peligro la seguridad de una aeronave. David Henderson, el operador del avión que coordinó el vuelo, le había pedido a Ibbotson que pilotara la aeronave porque él estaba de vacaciones. Ibbotson, que volaba con regularidad para Henderson, no tenía licencia de piloto comercial, tampoco estaba habilitado para volar de noche, y su certificación para volar el Piper Malibu había caducado.

Antes de la audiencia del año pasado en el tribunal mercantil de Nantes, Cardiff sostuvo que quería que Nantes rindiera cuentas por “las faltas cometidas” por Willie McKay, un agente de fútbol que había ayudado a coordinar el vuelo. Cardiff argumentó que McKay actuó en nombre de Nantes, mientras que el club francés negó haber incurrido en irregularidades. El tribunal concluyó que McKay actuó como agente del Nantes, pero que no organizó el vuelo y no era consciente de la ilegalidad del mismo. Cardiff descendió de la Liga Premier al final de la temporada 2018-19 y actualmente compite en la tercera categoría del sistema de ligas del fútbol inglés. ___ Petrequin informó desde Londres. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP