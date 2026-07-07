Tribunal francés condena a Marine Le Pen a llevar un monitor electrónico. Esto hay que saber

La líder ultraderechista Marine Le Pen llega al tribunal para escuchar el veredicto en su juicio de apelación, en París, Francia, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Michel Euler) AP

El martes, un tribunal de apelaciones de París declaró culpable de malversación a la líder de extrema derecha y la multó con 100.000 euros (114.000 dólares). Pero redujo su inhabilitación para ocupar cargos electos de cinco años a 45 meses, dos tercios de los cuales quedan en suspenso.

También redujo su condena de prisión de cuatro años a tres, dos de los cuales quedan en suspenso. El tribunal indicó que el año restante debe cumplirse bajo arresto domiciliario con un monitor electrónico.

Francia sufre un persistente hacinamiento carcelario y un deterioro de las condiciones de detención, según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Los monitores evitan agravar ese problema.

Según la ley francesa, la detención domiciliaria con control electrónico exige que la persona lleve un grillete electrónico en el tobillo y le prohíbe salir de su domicilio, u otro lugar designado, salvo durante las horas autorizadas por el juez.

El lugar designado y los periodos durante los cuales la persona debe permanecer allí los determina el tribunal o el juez responsable de la ejecución de las penas.

Un dispositivo así dificulta llevar a cabo una campaña política, pero no lo hace imposible.

Tras la condena de Le Pen, un juez especializado decidirá en las próximas semanas o meses cómo se aplicará su control electrónico, incluida la residencia donde deberá cumplir la pena y las horas en las que se le permitirá salir.

La ley establece que “durante el periodo de ajuste de la pena, la persona condenada puede ser elegible para reducciones de condena de hasta seis meses por año”, e incluso para la libertad condicional, subrayó el tribunal de apelaciones en un comunicado.

Dependiendo de cuándo se le coloque el monitor a Le Pen —un proceso que podría tardar varios meses—, podría quedar libre de él durante los últimos meses de la campaña. Francia celebrará la primera vuelta de sus próximas elecciones presidenciales el 18 de abril, con una segunda vuelta prevista para el 2 de mayo.

“El tribunal de apelaciones ha decidido hacer posible una candidatura (presidencial), así que la decisión debe respetarse”, afirmó Céline Bertetto, presidenta de la asociación nacional de jueces de ejecución de penas. “Sobre las reducciones de condena: Para una pena de un año, puede haber una reducción de seis meses, pero ella debe cumplir con las horas de desplazamiento permitidas y pagar la multa penal”.

Un elemento disuasorio para Le Pen

Le Pen reiteró la semana pasada que no se postularía para presidenta el próximo año si el tribunal de apelaciones le ordenaba llevar un monitor electrónico.

“Si puedo ser candidata, seré candidata, siempre que pueda hacer campaña”, declaró en una entrevista con el canal LCI. “Porque si se me permite ser candidata, pero en la práctica se me impide hacer campaña libremente, entonces usted entiende que eso no sería posible”.

Cuando se le preguntó específicamente si un monitor electrónico sería el principal obstáculo, respondió: “Bueno, por supuesto. No puedo depender de un juez para que me autorice a ir a celebrar un mitin de campaña... o a visitar un mercado”.

Le Pen, de 57 años, salió del tribunal sin hablar. Es posible que comparta sus opiniones el martes en una entrevista televisiva nocturna.

Sarkozy llevó un monitor electrónico

El expresidente francés Nicolas Sarkozy llevó un monitor electrónico el año pasado tras ser condenado a un año de prisión en un caso de corrupción. Fue grabado saliendo a correr con el dispositivo. Se le concedió la libertad condicional, lo que le permitió retirarse el dispositivo electrónico, después de poco más de tres meses.

En aquel momento, los medios franceses informaron que estaba autorizado a salir de su casa entre las 8 a. m. y las 8 p. m. Según se informó, esa autorización se amplió hasta las 9:30 p. m. los lunes, miércoles y jueves, para asegurarse de que pudiera asistir a otro juicio.

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Petrequin informó desde Londres. John Leicester contribuyó a este despacho desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP