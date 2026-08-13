Tribunal federal restablece requisitos de identificación en voto por correo en Texas

Compartir en:









Hace cinco años, Texas aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 1, una amplia ley electoral que cambió la manera en que los funcionarios locales administran las elecciones y cómo votan algunos texanos, dirigida en particular a iniciativas que el condado de Harris implementó durante la pandemia de COVID-19. La ley fue denunciada por grupos de defensa del sufragio, organizaciones defensoras de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes rompieron el quórum en un intento por frenar el proyecto.

Después de que varias demandas por preocupaciones de accesibilidad creadas por la nueva ley se consolidaran en una sola, un juez de distrito anuló en marzo de 2025 nueve de sus disposiciones. Entre las disposiciones bloqueadas figuraban exigir a los texanos proporcionar un número de identificación o un número de Seguro Social en las solicitudes de boleta por correo, y que estos coincidieran con los registros del estado. El juez también bloqueó disposiciones que crean procesos para corregir boletas defectuosas, y que exigen que los votantes y quienes los asisten al llenar su boleta firmen una declaración jurada en la que aseguren que no coaccionaron al votante y revelen cuál es su relación con él.

Los demandantes sostuvieron que las disposiciones eran excesivamente engorrosas y restrictivas para los votantes con discapacidades, y el juez de distrito coincidió, dictaminando que violaban la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Texas permite votar por correo, entre otros, a los electores mayores de 65 años y a quienes tienen ciertas discapacidades.

El fallo de 11 páginas del 5º Circuito emitido el miércoles revierte por completo la decisión del juez de distrito, al concluir que los demandantes carecían de legitimación procesal en la mayoría de sus quejas. La opinión escrita reprendió con dureza las decisiones de los tribunales inferiores en el caso, y señaló que los jueces de apelación han “revocado al tribunal de distrito en todo” a lo largo de los cinco años de litigio.

“La mayor parte de las reclamaciones de los demandantes fracasan por falta de legitimación procesal. Una de ellas no prospera en cuanto al fondo. Pero ninguna justifica interferir con los esfuerzos de la Legislatura estatal para prevenir el fraude electoral y proteger la integridad de las elecciones”, escribió el juez Andrew Oldham en la opinión.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien es uno de los demandados en el caso, describió el fallo como una “gran victoria” en una publicación en redes sociales.

El fallo también sostiene que las papeletas enviadas por correo han sido consideradas “desde hace mucho tiempo” propensas al fraude, y señala que el número de solicitudes o papeletas por correo rechazadas debido a errores en los números de identificación descendió de 11% a 2,7% tras la implementación de la ley. Un estudio de 2022 reveló que, a raíz de la SB 1, se rechazaron las solicitudes o papeletas de uno de cada siete votantes en las elecciones primarias de ese año. ___ Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP