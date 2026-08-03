Tribunal de Ecuador condena al alcalde de Guayaquil a tres años de cárcel

Compartir en:









El Tribunal de Garantías Penales hizo pública su decisión de imponerle a Álvarez la máxima pena para la infracción cometida, denominada Incumplimiento de Decisiones Legítimas de Autoridad Competente.

El mandatario municipal, que no ha sido destituido, fue detenido el 10 de febrero cuando la justicia evidenció que no portaba en su domicilio la pulsera que un juez había ordenado que llevara puesta mientras afrontaba tales acusaciones.

Esta es la primera condena que recibe Álvarez, que permanece desde febrero detenido en una cárcel de máxima seguridad del centro costero del país.

Los otros procesos judiciales en su contra siguen adelante. Por lavado de activos y delincuencia organizada podría recibir más de 20 años de cárcel. En el caso de que sea hallado culpable por defraudación al Estado a raíz de la venta ilegal de combustibles subsidiados le podrían caber hasta nueve meses de prisión.

En mayo del 2023 Álvarez se posesionó en la alcaldía de Guayaquil —la segunda ciudad más importante y corazón comercial del país— a la que llegó impulsado por el partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo de la justicia luego de recibir varias sentencias por corrupción.

A pesar de que está en prisión desde hace varios meses, Álvarez sigue siendo alcalde, y la vicealcaldesa Tatiana Coronel actúa como subrogante en ese cargo que es por cuatro años.

No ha sido destituido porque el Consejo municipal, donde cuenta con el apoyo la mayoría de sus integrantes, lo ha impedido. FUENTE: AP

Compartir en:







