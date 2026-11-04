Tribunal deportivo ratifica veto de 2 años a la medallista olímpica Ana Bărbosu

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ARCHIVO - La gimnasta rumana Ana Bărbosu posa con su medalla olímpica de bronce en gimnasia (piso), el 16 de agosto de 2024 en Bucarest (AP Foto/Vadim Ghirda, archivo) AP

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que había “estimado parcialmente” el miércoles la solicitud de la Federación Internacional de Gimnasia para iniciar un procedimiento disciplinario contra Bărbosu, después de que la Agencia Internacional de Controles registró tres incumplimientos de localización de la deportista entre septiembre y diciembre de 2025.

A Bărbosu se le impuso la suspensión provisional estándar de dos años con efecto a partir del 5 de mayo de 2026 y se le anularon los resultados competitivos desde diciembre de 2025, pero apeló la decisión ante el TAS.

El TAS confirmó la sanción, con el descuento del periodo de suspensión ya cumplido, pero falló a favor de Bărbosu en lo relativo a sus resultados competitivos — éstos se mantienen.

Asimismo, el TAS arbitra un caso separado sobre la medalla de Bărbosu en los Juegos Olímpicos de 2024. Esa presea se otorgó primero a la gimnasta de Estados Unidos Jordan Chiles, pero posteriormente fue revocada. No se espera que la audiencia se celebre antes de mayo de 2027.

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FUENTE: AP