Tribunal chino condena a fundador de Evergrande a cadena perpetua por fraude

Evergrande era el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, antes de que se ordenara su liquidación.
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BEIJING (AP) — El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen sentenció el jueves a Hui Ka Yan, fundador del grupo inmobiliario chino Evergrande, a cadena perpetua por fraude a gran escala.
Evergrande era el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, antes de que se ordenara su liquidación.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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