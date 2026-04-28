Tribunal checo condena a 7 años a un hombre que trató de atacar una sinagoga

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El acusado era uno de dos menores de 18 años que intentaron incendiar una sinagoga en Brno en enero de 2024 mediante un artefacto improvisado. También intentaron matar a una persona, que sobrevivió al ataque.

El hombre condenado, que ahora tiene 20 años, también recibió una pena de dos años de prisión por promover el terrorismo, delito que cometió después de cumplir los 18 años.

Su cómplice no tenía la edad requerida para ser juzgado en un tribunal, en una audiencia que se celebró a puerta cerrada.

Según las autoridades checas, ambos formaban parte de un grupo de cinco adolescentes que fueron detenidos el año pasado tras presuntamente radicalizarse en internet con el grupo militante Estado Islámico.

Los cinco difundían contenido de odio en redes sociales contra minorías, la comunidad LGBTQ+ y los judíos, indicaron las autoridades. Durante redadas en República Checa y Austria, la policía incautó algunas armas, como cuchillos, machetes, hachas y pistolas de gas.

Las autoridades también señalaron que los adolescentes habrían participado en grupos en internet que reclutaban combatientes para los miliicianos del Estado Islámico en Siria y compartían una fascinación por la violencia y el odio contra los judíos, las personas LGBTQ+ y otros.

La investigación involucró a las autoridades checas y a sus homólogas en Austria, Gran Bretaña y Eslovaquia, así como a la agencia policial de la Unión Europea, la Europol. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP