Tribunal australiano prohíbe a un hombre contactar a princesa noruega que estudia en Sydney

David James Cook compareció ante el tribunal, donde se le impuso que le impide ingresar al campus de la Universidad de Sydney o buscar en internet a la integrante de la realeza, de 22 años, y contactar con ella o con su familia.

Este tipo de órdenes tienen como objetivo evitar que una persona someta a otra a actos de violencia, intimidación o acoso.

Cook manifestó a los periodistas, al salir del Tribunal de Newtown, en Sydney, que la orden se originó por una tarjeta que le envió a Ingrid, quien es la segunda en la línea de sucesión al trono noruego.

“Le envié una tarjeta solo pidiendo amistad, eso es todo”, dijo Cook a la televisora Nine News.

“No la molesté intencionalmente de ninguna manera y no lo haría. Es una buena persona. Me la encontré en un evento y luego envié la tarjeta”, añadió.

Más tarde, Cook fue acusado de agredir a un fotógrafo de prensa después de su comparecencia ante el tribunal. El fotógrafo sufrió lesiones leves, indicó un comunicado policial.

Cook fue puesto en libertad tras quedar bajo custodia policial y comparecerá ante el tribunal el 17 de julio por el cargo de agresión.

Ingrid ha estado viviendo en el campus universitario en Sydney desde que llegó a Australia el año pasado para cursar una carrera de tres años en relaciones internacionales.

La hija del príncipe heredero Haakon de Noruega y de la princesa heredera Mette-Marit salió recientemente de Australia rumbo a Noruega para visitar a su madre, quien está gravemente enferma, según reportes de medios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP