americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tribunal australiano prohíbe a un hombre contactar a princesa noruega que estudia en Sydney

MELBOURNE, Australia (AP) — Las autoridades australianas el miércoles le prohibieron a un hombre de 63 años contactar durante dos años a la princesa Ingrid Alexander de Noruega o a su familia, mientras ella estudia en una universidad en Australia.

David James Cook compareció ante el tribunal, donde se le impuso que le impide ingresar al campus de la Universidad de Sydney o buscar en internet a la integrante de la realeza, de 22 años, y contactar con ella o con su familia.

Este tipo de órdenes tienen como objetivo evitar que una persona someta a otra a actos de violencia, intimidación o acoso.

Cook manifestó a los periodistas, al salir del Tribunal de Newtown, en Sydney, que la orden se originó por una tarjeta que le envió a Ingrid, quien es la segunda en la línea de sucesión al trono noruego.

“Le envié una tarjeta solo pidiendo amistad, eso es todo”, dijo Cook a la televisora Nine News.

“No la molesté intencionalmente de ninguna manera y no lo haría. Es una buena persona. Me la encontré en un evento y luego envié la tarjeta”, añadió.

Más tarde, Cook fue acusado de agredir a un fotógrafo de prensa después de su comparecencia ante el tribunal. El fotógrafo sufrió lesiones leves, indicó un comunicado policial.

Cook fue puesto en libertad tras quedar bajo custodia policial y comparecerá ante el tribunal el 17 de julio por el cargo de agresión.

Ingrid ha estado viviendo en el campus universitario en Sydney desde que llegó a Australia el año pasado para cursar una carrera de tres años en relaciones internacionales.

La hija del príncipe heredero Haakon de Noruega y de la princesa heredera Mette-Marit salió recientemente de Australia rumbo a Noruega para visitar a su madre, quien está gravemente enferma, según reportes de medios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias
VIDEO

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias

Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter