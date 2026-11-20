Un tribunal oral de Buenos Aires declaró el viernes culpable al músico por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispuso que cumpla la condena bajo el régimen de arresto domiciliario.

Hace ocho años, Álvarez le disparó cuatro tiros a Cristian Díaz, de 36 años, durante una discusión cerca de su vivienda. Tras cometer el crimen, el rockero huyó en un auto desde el cual arrojó el arma a una alcantarilla.

Álvarez no estuvo presente en la sala de audiencia debido a que está internado en una clínica psiquiátrica situada en las afueras de Buenos Aires por recomendación de profesionales de la salud, quienes concluyeron que es un riesgo para sí mismo y para terceros.

El artista, no obstante, expresó sus últimas palabras antes de la sentencia a través de una videoconferencia. Señaló que le pareció “un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, quien reclamó una pena de más de 18 años de prisión. “Di una declaración amplia de lo que pasó... para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, afirmó el rockero.

Álvarez saltó a la fama en los años 90 como figura de la corriente conocida como “rock barrial”. Sus éxitos incluyen “Está saliendo el sol”, con la banda Intoxicados, y “Todo sigue igual”, con Viejas Locas. El rockero ha compartido escenario o colaborado con reconocidos artistas argentinos como Charly García y Andrés Calamaro.

Tras el asesinato de Díaz, Álvarez estuvo 24 horas prófugo hasta que se entregó en una comisaría policial. En ese lapso se deshizo del arma. Según la reconstrucción de la fiscalía, ambos se conocían y habían tenido un conflicto previo.

El “Pity” declaró a la prensa que había asesinado a Díaz para defenderse. “Era un pibe que choreaba (robaba). Lo maté porque si no me iba a matar él”, sostuvo.

La fiscalía había solicitado para el cantante 18 años y 6 meses de prisión efectiva, la querella 11 años y 2 meses de arresto domiciliario y la defensa la absolución por legítima defensa.

El abogado del músico, Sebastián Queijeiro, dijo a periodistas tras el fallo del tribunal que su cliente no había seguido la lectura de la sentencia debido a que “está internado en contra de su voluntad. No quiere estar. Tiene una abstinencia (a las drogas) muy grande, es lo único que le importa”.

El “Pity” estuvo vinculado en el pasado con varios hechos violentos, como la portación ilegal de un arma de fuego, agresión a un simpatizante y el disparo que realizó contra un productor musical hiriéndolo en una pierna.

Las canciones de Álvarez reflejan la dura vida en los barrios populares de Buenos Aires y retratan a jóvenes de clase trabajadora, el desempleo y la marginalidad. El músico también ha abordado la cultura de la noche y el consumo de sustancias prohibidas, así como la vulnerabilidad emocional con temas dedicados a la soledad y el desamor.

FUENTE: AP