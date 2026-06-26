Tribunal de apelaciones de California ratifica condena por violación de Weinstein

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Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2º Distrito de California emitió la decisión por unanimidad.

“Estamos decepcionados por la decisión de hoy y discrepamos respetuosamente de las conclusiones del Tribunal de Apelaciones sobre la imparcialidad del juicio del señor Weinstein", dijo el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, en un correo electrónico. "Al mismo tiempo, el tribunal reconoció correctamente que su sentencia no puede mantenerse”.

La decisión se conoció un día después de que los fiscales en Nueva York decidieran que Weinstein no enfrentaría un cuarto juicio allí, al retirar el jueves el caso de la era del #MeToo después de que la acusadora dijera que no podía soportar testificar de nuevo.

FUENTE: AP