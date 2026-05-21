americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trey Yesavage supera a Cam Schlittler en duelo estelar y Azulejos vencen 2-1 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Trey Yesavage superó a Cam Schlittler en un atractivo duelo entre jóvenes ases, y los Azulejos de Toronto se impusieron el miércoles 2-1 a los Yankees de Nueva York.

Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, lanza en el encuentro del miércoles 20 de mayo de 2026 ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura)
Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, lanza en el encuentro del miércoles 20 de mayo de 2026 ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Tras un retraso de más de dos horas por lluvia, los lanzadores derechos colgaron ceros hasta la séptima entrada, cuando Toronto llenó las bases sin outs mediante un sencillo dentro del cuadro, una base por bolas y un toque de hit.

El venezolano Andrés Giménez conectó de foul siete lanzamientos, cinco con dos strikes, antes de negociar una base por bolas de 11 pitcheos que impulsó a Ernie Clement y sacó del juego a Schlittler.

Un out después, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. elevó un globo de sacrificio ante Jake Bird para poner el 2-0.

Yesavage (2-1) permitió apenas dos hits y no otorgó boletos. Ponchó a ocho durante seis entradas en blanco.

El derecho de 22 años, que conservó su condición de novato tras lanzar 14 entradas de temporada regular el año pasado, tiene una efectividad de 1,07 en cinco aperturas después de perderse el primer mes de esta temporada por un pinzamiento en el hombro derecho.

Tres de sus ponches fueron contra Aaron Judge, quien corrió la misma suerte en el otro turno que tuvo en el juego.

Mason Fluharty, Jeff Hoffman y Tyler Rogers se combinaron para conseguir seis outs antes de que los Yankees amenazaran a Louis Varland en la novena. Varland permitió dos hits y un batazo de regreso al montículo de Paul Goldschmidt que produjo una carrera, antes de ponchar al dominicano Amed Rosario con una recta de 99 mph para apuntarse su sexto salvamento.

Schlittler (6-2) permitió ocho hits y dos bases por bolas, con siete ponches. Su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— subió a 1,50.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de acción política cargos presentados por EEUU

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter