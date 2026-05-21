Trey Yesavage supera a Cam Schlittler en duelo estelar y Azulejos vencen 2-1 a Yankees

Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, lanza en el encuentro del miércoles 20 de mayo de 2026 ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Tras un retraso de más de dos horas por lluvia, los lanzadores derechos colgaron ceros hasta la séptima entrada, cuando Toronto llenó las bases sin outs mediante un sencillo dentro del cuadro, una base por bolas y un toque de hit.

El venezolano Andrés Giménez conectó de foul siete lanzamientos, cinco con dos strikes, antes de negociar una base por bolas de 11 pitcheos que impulsó a Ernie Clement y sacó del juego a Schlittler.

Un out después, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. elevó un globo de sacrificio ante Jake Bird para poner el 2-0.

Yesavage (2-1) permitió apenas dos hits y no otorgó boletos. Ponchó a ocho durante seis entradas en blanco.

El derecho de 22 años, que conservó su condición de novato tras lanzar 14 entradas de temporada regular el año pasado, tiene una efectividad de 1,07 en cinco aperturas después de perderse el primer mes de esta temporada por un pinzamiento en el hombro derecho.

Tres de sus ponches fueron contra Aaron Judge, quien corrió la misma suerte en el otro turno que tuvo en el juego.

Mason Fluharty, Jeff Hoffman y Tyler Rogers se combinaron para conseguir seis outs antes de que los Yankees amenazaran a Louis Varland en la novena. Varland permitió dos hits y un batazo de regreso al montículo de Paul Goldschmidt que produjo una carrera, antes de ponchar al dominicano Amed Rosario con una recta de 99 mph para apuntarse su sexto salvamento.

Schlittler (6-2) permitió ocho hits y dos bases por bolas, con siete ponches. Su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— subió a 1,50.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP