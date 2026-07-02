americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trevor McDonald domina 6 entradas y los Gigantes frenan su mala racha ante los Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Trevor McDonald lanzó seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Victor Bericoto conectó un jonrón de dos carreras y los Gigantes de San Francisco vencieron 6-4 a los Diamondbacks de Arizona la noche del miércoles.

Heliot Ramos, derecha, de los Gigantes de San Francisco, celebra si cuadrangular frente a los Diamondbacks de Arizona con Victor Bericoto (78) durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 1 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Heliot Ramos, derecha, de los Gigantes de San Francisco, celebra si cuadrangular frente a los Diamondbacks de Arizona con Victor Bericoto (78) durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 1 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El boricua Heliot Ramos conectó un cuadrangular solitario y un triple impulsor para ayudar a los Gigantes a cortar una racha de ocho derrotas seguidas ante Arizona. San Francisco evitó ser barrido por los Diamondbacks por tercera vez este año y también evitó el primer inicio de 0-9 en una temporada contra un solo rival en la historia de la franquicia.

McDonald (3-6) permitió un imparable —un sencillo abriendo la cuarta entrada del dominicano Ketel Marte— y ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas. El derecho de 25 años tenía marca de 0-6 y una efectividad de 6,47 en sus siete aperturas anteriores.

Caleb Kilian lanzó una novena entrada de 1-2-3 con dos ponches para conseguir su séptimo salvamento.

Ramos, Bericoto, Jung Hoo Lee y Drew Cavanaugh conectaron dos hits cada uno.

Ramos conectó el primer lanzamiento de la quinta entrada y envió la pelota a 427 pies por encima de la barda del jardín central. Lee siguió con un sencillo y, dos lanzamientos después, Bericoto añadió un batazo de 422 pies que puso la pizarra 3-0.

El dominicano Rafael Devers recibió base por bolas con dos outs en la sexta y Ramos pegó un triple que rebotó en la parte alta de la barda del jardín central, antes de que Lee y Cavanaugh sumaran sencillos productores que le dieron a los Gigantes una ventaja de 6-0.

El abridor de Arizona, Zac Gallen (3-8), permitió seis carreras y siete hits en 5 2/3 entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter