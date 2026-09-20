americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

TreVeyon Henderson anota y los Patriots aplastan por 20-3 a Aaron Rodgers y los Steelers

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — TreVeyon Henderson corrió para un touchdown de 39 yardas en su debut de temporada, Eli Ponder añadió una recuperación de balón suelto de 19 yardas para anotación y la defensa de los Patriots de Nueva Inglaterra asfixió a Aaron Rodgers rumbo a una victoria el domingo 20-3 sobre los Steelers de Pittsburgh.

Treveyon Henderson de los Patriots de Nueva Inglaterra corre para superar a Asante Samuel Jr. de los Steelers de Pittsburgh para touchdown en el encuentro del domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Steven Senne)
Treveyon Henderson de los Patriots de Nueva Inglaterra corre para superar a Asante Samuel Jr. de los Steelers de Pittsburgh para touchdown en el encuentro del domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Steven Senne) AP

Con el triunfo, el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, evitó apenas el segundo inicio 0-2 de su carrera como entrenador, que abarca ocho años.

Drake Maye completó 14 de 22 pases para 208 yardas y una intercepción. Romeo Doubs, quien no tuvo recepciones en su debut con los Patriots la semana pasada, logró una atrapada de 63 yardas en el tercer cuarto para preparar el segundo gol de campo del partido.

Pero fue la defensa de Nueva Inglaterra la que marcó el tono. Un año después de conducir a los Steelers a una victoria en Foxborough, Rodgers tuvo problemas para lidiar con la presión de los Patriots. El quarterback de 42 años perdió el balón dos veces, incluida la jugada que derivó en la anotación de Ponder.

El esquinero de los Patriots Christian Gonzalez también siguió de cerca por momentos al receptor de los Steelers DK Metcalf, lo que obligó a Rodgers a buscar otras opciones en el juego aéreo.

Rodgers completó 23 pases en 39 intentos para 187 yardas por pase, una intercepción y fue capturado cuatro veces. Metcalf tuvo apenas cuatro recepciones para 27 yardas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

El precandidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate con Joe Biden organizado por CNN, el jueves 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Gerald Herbert)

Trump expulsa a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca: amenaza con ampliar la prohibición

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter