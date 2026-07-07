Tres petroleros alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Las nuevas agresiones amenazan con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restablecer la navegación normal y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Uno de los petroleros navegaba frente a la costa de Omán y se incendió, según la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Otros dos petroleros también fueron alcanzados, incluido uno que fue impactado por un dron. No está claro dónde se encontraban en el momento de los ataques. Ambos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, indicó la agencia marítima. Al menos una de las embarcaciones continuó su trayecto, añadió.

Irán, que ha declarado repetidamente que solo su ruta es segura, aparentemente ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Estados Unidos está ansioso por avanzar con negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el controvertido programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. Ataques anteriores en el estrecho han provocado bombardeos estadounidenses, a los que Irán ha respondido atacando a países árabes del Golfo Pérsico.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del entierro del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado por un bombardeo al comienzo de la guerra. Dolientes en su funeral han pedido la muerte del presidente estadounidense Donald Trump.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Jamenei en avión a la ciudad chií de Qom, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes.

Petrolero alcanzado en el ataque más reciente en el estrecho

La agencia marítima británica informó que el petrolero fue alcanzado cerca de Limah, Omán, en el estrecho. Indicó que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba viajar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al Golfo de Omán.

El atentado, según la agencia, no tuvo efectos ambientales. Añadió que las autoridades estaban investigando.

La televisión estatal iraní, citando fuentes anónimas, insinuó que Teherán llevó a cabo el ataque contra un petrolero que transportaba gas natural desde Qatar. Sin embargo, no hubo una reivindicación oficial del ataque por parte de la República Islámica.

Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, manifestó que atacar al petrolero qatarí Al Rekayyat en el estrecho fue un “ataque inaceptable” contra la navegación internacional y la seguridad energética mundial. Lo calificó como una “violación grave y explícita” del derecho internacional.

En una publicación en X, afirmó que Qatar considera a Irán “plenamente responsable en términos legales” del ataque.

El mando militar iraní advirtió el jueves pasado que todos los petroleros que transiten por el estrecho deben utilizar sus rutas aprobadas. También sostuvo que la interferencia de fuerzas estadounidenses en el estrecho “encontrará una reacción rápida y decisiva”.

Pero el Joint Maritime Information Center, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, comunicó a los navieros el lunes que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Al hablar el lunes en la Casa Blanca, Trump advirtió que Irán "debe llegar a un acuerdo, o vamos a terminar el trabajo”.

“Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo Trump. “Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro de energía”.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un pacto provisional, permitir que los barcos pasaran sin pagar peaje durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y luego cobrar tarifas por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos Estados árabes del Golfo dicen que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Un esfuerzo de Omán y de una agencia de las Naciones Unidas para lanzar una nueva ruta cerca de la costa omaní ya había provocado ataques en todo Oriente Medio.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 barcos cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Dolientes se reúnen en Qom para el funeral de Jamenei

La televisión estatal iraní transmitió en vivo a primera hora del martes imágenes desde un helicóptero de cientos de miles de personas caminando hacia la mezquita de Jamkaran, justo al sur de Qom, para un servicio fúnebre por Jamenei. Los chiíes creen que la mezquita alguna vez acogió a Muhammad al-Mahdi, el duodécimo y último imán chií, quien desapareció en el siglo IX y algún día reaparecerá para traer justicia al mundo.

Los dolientes exhibían carteles y pancartas de Jamenei y de su hijo, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei. Moytabá Jamenei aún no ha hecho una aparición en las ceremonias fúnebres, que se desarrollan durante varios días. Al parecer permanece oculto escondido después de haber resultado herido, según reportes, en el ataque aéreo que mató a su padre.

En el punto álgido de la guerra, antes de un alto el fuego en abril, Israel atacó a altos dirigentes iraníes, en al menos un caso probablemente utilizando sus apariciones públicas para fijar su posición. También ha amenazado con matar a Jamenei hijo.

Las autoridades han cerrado calles, el espacio aéreo y la vida cotidiana por el luto, que comenzó el sábado y terminará el jueves, cuando Jamenei sea enterrado en el santuario del imán Reza en Mashhad, su ciudad natal. Jamenei tenía 86 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP