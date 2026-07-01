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Tres personas invaden el campo e interrumpen partido Bélgica-Senegal del Mundial

SEATTLE (AP) — Tres personas invadieron el campo el miércoles durante el partido entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial, provocando que el encuentro se detuviera algunos minutos. Las personas ingresaron al campo al minuto 32. Alrededor de una decena de guardias de seguridad fueron desplegados para retirarlas de la cancha. El defensor belga Maxim De Cuyper sostuvo el balón en medio del incidente.

Un intruso es perseguido por la seguridad durante el partido entre Bélgica y Senegal en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Un intruso es perseguido por la seguridad durante el partido entre Bélgica y Senegal en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Senegal vencía a Bélgica 1-0 con un gol de Habib Diarra en el minuto 25 al momento de la interrupción. Diarra también anotó en la goleada 5-0 sobre Irak.

Senegal avanzó a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares. El equipo africano se clasificó a pesar de estar en uno de los grupos más difíciles del torneo, donde compartió sector con Francia y Noruega.

Bélgica ganó su grupo con cinco puntos. Los Diablos Rojos quedaron eliminados en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 luego de alcanzar un histórico tercer puesto en Rusia 2018.

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Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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