Tres personas invaden el campo e interrumpen partido Bélgica-Senegal del Mundial

SEATTLE (AP) — Tres personas invadieron el campo el miércoles durante el partido entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial, provocando que el encuentro se detuviera algunos minutos. Las personas ingresaron al campo al minuto 32. Alrededor de una decena de guardias de seguridad fueron desplegados para retirarlas de la cancha. El defensor belga Maxim De Cuyper sostuvo el balón en medio del incidente.