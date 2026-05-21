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Tres muertos por inundaciones en Turquía; autoridades emiten alertas climáticas

ESTAMBUL (AP) — Tres personas murieron por inundaciones en el sur de Turquía el jueves, informaron las autoridades que emitieron alertas meteorológicas para 15 de las 81 provincias del país.

Las fuertes lluvias en Hatay, la provincia más afectada por un devastador terremoto en 2023, hicieron que el río Asi, también conocido como el Orontes, se desbordara, anegando campos y aldeas. Carreteras y puentes también fueron arrasados.

Entre las víctimas había un niño de 15 años que murió en una casa que se derrumbó durante un deslizamiento de tierra en Antakya, la capital provincial, señaló el gobernador de Hatay, Mustafa Masatli.

Un hombre de 66 años murió cuando su automóvil cayó en una zanja en Defne, mientras que otro hombre, de 62, fue arrastrado por las aguas en el distrito de Samandag.

Masatli indicó que las inundaciones habían causado daños significativos a la agricultura en 2.900 hectáreas (7.166 acres), mientras los equipos de emergencia continuaban evaluando el impacto. Los bomberos rescataron a muchas personas en bote, mientras residentes sacaban agua de sus casas e intentaban mantenerla a raya con barreras improvisadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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