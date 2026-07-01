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Tres muertos por incendio en motel de Ohio

WOOSTER, Ohio, EE.UU. (AP) — Un incendio en un motel de Ohio dejó a residentes atrapados en una habitación y mató a tres personas en su interior, informó un funcionario de bomberos.

Salían llamas del techo del motel cuando los bomberos llegaron alrededor de la 1:30 a.m. del miércoles, indicó el jefe de bomberos del municipio de Wooster, Dallas Terrell.

Un empleado del motel dijo a WEWS-TV en Cleveland que un hombre que estaba atrapado llamó a la recepción y señaló que no podían salir. El empleado comentó que dos de las personas que murieron trabajaban en el motel.

Los bomberos hicieron varios intentos por llegar hasta los individuos atrapados, manifestó el jefe. No hubo más heridos, agregó, y la causa está bajo investigación.

Las imágenes mostraron graves daños en una sección trasera y separada del Econo Lodge en Wooster, que está a unos 96 kilómetros (60 millas) al sur de Cleveland.

Las llamas arrasaron el área de una sola planta del edificio. Las autoridades señalaron que fueron de habitación en habitación, desalojando a los huéspedes del hotel en otras partes del motel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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