Tres muertos, 12 heridos, al estrellarse helicóptero de la fuerza de la UE en Bosnia

El helicóptero CH-47 Chinook italiano se estrelló en una zona cercana a la ciudad de Brcko. La fuerza de la Unión Europea, o EUFOR, indicó que se estaba llevando a cabo una investigación y que más información se dará a conocer más adelante.
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SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — Un helicóptero de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Europea en Bosnia se estrelló el jueves en el norte del país, causando la muerte de tres y heridas a 12, informaron autoridades.
El helicóptero CH-47 Chinook italiano se estrelló en una zona cercana a la ciudad de Brcko. La fuerza de la Unión Europea, o EUFOR, indicó que se estaba llevando a cabo una investigación y que más información se dará a conocer más adelante.
El portal de noticias Klix publicó fotos de los restos que muestran un helicóptero destruido sobre el césped.
El alcalde del distrito de Brcko, Sinisa Milic, dijo a la televisión serbobosnia RTRS que tres personas murieron y que 12 recibieron atención médica, incluida una persona en estado crítico.
EUFOR señaló antes, en un comunicado separado, que “no se dañó infraestructura civil, propiedades ni vehículos, y no hubo civiles heridos”.
La misión de EUFOR, integrada por 1.200 soldados, asumió el relevo de la OTAN en 2004 para ayudar a mantener la seguridad y supervisar las disposiciones militares de un acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 1992-95. Opera bajo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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