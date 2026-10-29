Tres muertos, 12 heridos, al estrellarse helicóptero de la fuerza de la UE en Bosnia

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El helicóptero CH-47 Chinook italiano se estrelló en una zona cercana a la ciudad de Brcko. La fuerza de la Unión Europea, o EUFOR, indicó que se estaba llevando a cabo una investigación y que más información se dará a conocer más adelante.

El portal de noticias Klix publicó fotos de los restos que muestran un helicóptero destruido sobre el césped.

El alcalde del distrito de Brcko, Sinisa Milic, dijo a la televisión serbobosnia RTRS que tres personas murieron y que 12 recibieron atención médica, incluida una persona en estado crítico.

EUFOR señaló antes, en un comunicado separado, que “no se dañó infraestructura civil, propiedades ni vehículos, y no hubo civiles heridos”.

La misión de EUFOR, integrada por 1.200 soldados, asumió el relevo de la OTAN en 2004 para ayudar a mantener la seguridad y supervisar las disposiciones militares de un acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 1992-95. Opera bajo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP