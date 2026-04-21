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Tres fallecidos por brote de fiebre amarilla en región boliviana declarada en alerta

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las autoridades sanitarias bolivianas confirmaron el martes la muerte de tres personas por fiebre amarilla relacionadas con un brote en la región de Santa Cruz, la más rica y poblada del país, por lo que se declaró el alerta sanitaria regional.

Después de una investigación las autoridades informaron que los fallecidos por la enfermedad fueron una mujer de 26 años, un hombre de 51 y un joven de 20, indicó a los medios el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la región de Santa Cruz, Julio César Koca.

“Al momento tenemos una niña en estado grave con la enfermedad y 10 casos sospechosos”, agregó.

Los fallecidos “son de la misma comunidad, todos son del mismo lugar”, señaló Koca en referencia a la comunidad guaraní Eiti, ubicada cerca de una región selvática y al sur de Santa Cruz.

El gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, agregó que el brote “está controlado”, pero llamó a vacunarse masivamente para evitar contagios. Explicó que en la comunidad y varias aledañas se han intensificado las inmunizaciones.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el año pasado se notificaron ocho casos confirmados de fiebre amarilla en Bolivia en los departamentos de Beni, La Paz, Pando y Tarija, incluidas dos defunciones.

El reporte añadió que en siete países de Sudamérica se notificaron 346 casos confirmados y 143 fallecimientos, desde los 61 casos confirmados de 2024.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral endémica en áreas tropicales de África y de América Central y del Sur. Se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti y puede ser mortal si no es tratada a tiempo. No tiene cura, pero puede ser prevenida mediante una vacuna.

FUENTE: AP

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