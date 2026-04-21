Tres fallecidos por brote de fiebre amarilla en región boliviana declarada en alerta

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Después de una investigación las autoridades informaron que los fallecidos por la enfermedad fueron una mujer de 26 años, un hombre de 51 y un joven de 20, indicó a los medios el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la región de Santa Cruz, Julio César Koca.

“Al momento tenemos una niña en estado grave con la enfermedad y 10 casos sospechosos”, agregó.

Los fallecidos “son de la misma comunidad, todos son del mismo lugar”, señaló Koca en referencia a la comunidad guaraní Eiti, ubicada cerca de una región selvática y al sur de Santa Cruz.

El gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, agregó que el brote “está controlado”, pero llamó a vacunarse masivamente para evitar contagios. Explicó que en la comunidad y varias aledañas se han intensificado las inmunizaciones.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el año pasado se notificaron ocho casos confirmados de fiebre amarilla en Bolivia en los departamentos de Beni, La Paz, Pando y Tarija, incluidas dos defunciones.

El reporte añadió que en siete países de Sudamérica se notificaron 346 casos confirmados y 143 fallecimientos, desde los 61 casos confirmados de 2024.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral endémica en áreas tropicales de África y de América Central y del Sur. Se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti y puede ser mortal si no es tratada a tiempo. No tiene cura, pero puede ser prevenida mediante una vacuna. FUENTE: AP