Tren de mercancías choca contra autobús público en paso a nivel en Bangkok y causa 8 muertos

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Rescatistas trabajan en la escena de un accidente de tren, cerca de la estación de Makkasan, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Medios tailandeses reportaron que el choque ocurrió a última hora de la tarde cerca de una estación del enlace ferroviario al aeropuerto, en el centro de la ciudad. El Centro Médico Erawan, del servicio de emergencias de la ciudad, indicó que al menos ocho personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas.

Videos del momento del choque compartidos en redes sociales mostraron que una fila de vehículos se había detenido en un paso a nivel cuando un tren de mercancías embistió a un autobús naranja que estaba al frente. El impacto arrastró también a varios vehículos cercanos por las vías antes de que el autobús quedara envuelto en llamas. También se vio cómo varias motocicletas y sus conductores salían despedidos hacia la carretera tras la colisión.

Más tarde, videos mostraron a un grupo de rescatistas entrando al autobús calcinado después de que las llamas fueron controladas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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