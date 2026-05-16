americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tren de mercancías choca contra autobús público en paso a nivel en Bangkok y causa 8 muertos

BANGKOK, Tailandia (AP) — Un tren chocó contra un autobús público el sábado en la capital de Tailandia, Bangkok, y al menos ocho personas murieron.

Rescatistas trabajan en la escena de un accidente de tren, cerca de la estación de Makkasan, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit)
Rescatistas trabajan en la escena de un accidente de tren, cerca de la estación de Makkasan, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Medios tailandeses reportaron que el choque ocurrió a última hora de la tarde cerca de una estación del enlace ferroviario al aeropuerto, en el centro de la ciudad. El Centro Médico Erawan, del servicio de emergencias de la ciudad, indicó que al menos ocho personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas.

Videos del momento del choque compartidos en redes sociales mostraron que una fila de vehículos se había detenido en un paso a nivel cuando un tren de mercancías embistió a un autobús naranja que estaba al frente. El impacto arrastró también a varios vehículos cercanos por las vías antes de que el autobús quedara envuelto en llamas. También se vio cómo varias motocicletas y sus conductores salían despedidos hacia la carretera tras la colisión.

Más tarde, videos mostraron a un grupo de rescatistas entrando al autobús calcinado después de que las llamas fueron controladas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter