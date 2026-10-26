Trasladan a Suiza a mujer que recibía tratamiento por ébola en Nigeria

Una mujer pasa frente al Ministerio Federal de Salud en Abuya, Nigeria, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Afolabi Sotunde) AP

El ministro de Salud de Nigeria, Muhammad Pate, indicó que la mujer, el primer caso del país en el brote actual, salió de la capital, Abuya, a primera hora del lunes con su aprobación. Su estado de salud había mejorado considerablemente, se hallaba estable, consciente y podía comunicarse, indicó.

“Esto no significa que ya no sea infecciosa, de ahí los estrictos protocolos vigentes”, escribió Pate en X. El esposo de la mujer, un diplomático suizo en Nigeria, no ha presentado síntomas.

El director regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mohamed Janabi, explicó que la evacuación se organizó porque la pareja es ciudadana suiza y detalló que equipos médicos nigerianos estabilizaron a la mujer tras tratarla durante la fase aguda de la enfermedad.

Suiza se hará cargo de su atención y mantendrá a su esposo bajo observación, y Nigeria seguirá dando seguimiento a otros 52 contactos, señaló Janabi.

“Con la evacuación de la paciente y su esposo, Nigeria actualmente no tiene casos de ébola”, afirmó, y subrayó que la vigilancia seguía siendo crucial.

Pate dijo que las medidas de contención seguían vigentes e instó a los nigerianos a mantenerse alerta.

La mujer dio positivo tras regresar a Abuya proveniente de Uganda. Las autoridades nigerianas señalaron el viernes que aún no habían establecido cómo contrajo el virus.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza comentó a The Associated Press que la mujer no había visitado la República Democrática del Congo y que se creía que se infectó cuando viajaba a Uganda con su esposo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron que los primeros pacientes en Nigeria y Kenia habían pasado ambos por el Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Uganda, el 3 de octubre. Uganda había reportado previamente casos de ébola, pero después se declaró libre del virus.

Kenia ha registrado nueve casos, incluidos dos fallecimientos, desde que confirmó su primer contagio a principios de este mes.

La propagación del ébola más allá de la República Democrática del Congo ha intensificado temores de larga data entre las autoridades sanitarias sobre la rápida transmisión del poco común virus Bundibugyo.

Las cifras más recientes del Ministerio de Salud de Congo muestran más de 9.900 casos, incluidos más de 4.800 fallecimientos, desde que el brote comenzó en mayo.

La OMS ha dicho que el brote es el de ébola de propagación más rápida registrado y que va camino de superar el número de muertes del más letal: el brote de África Occidental de 2014-2016, que mató a 11.000 personas. Nigeria estuvo entre los países afectados, al registrar 20 casos antes que se declarara terminado su brote tras tres meses.

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Banchereau reportó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP