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Tras triunfo ante Inglaterra en Mundial, jugadores argentinos muestran mensaje referente a Malvinas

ATLANTA (AP) — Un grupo de jugadores argentinos desplegó una pancarta referente a las Islas Malvinas el miércoles, luego de derrotar a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase Las Malvinas Son Argentinas junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

“Las Malvinas son argentinas”, decía el mensaje escrito en la manta sostenida por el mediocampista Giovani Lo Celso, el central Nicolás Otamendi y otros jugadores, mientras sus demás compañeros festejaban con los hinchas la victoria en el estadio de Atlanta.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, había advertido antes del partido que los hinchas no podrían portar algunas de sus banderas y pancartas que incluyeran imágenes de las Malvinas durante la semifinal.

Monteoliva citó el código de conducta de la FIFA, que prohíbe el contenido políticamente divisivo. Sus comentarios desataron algunas críticas en las redes sociales en Buenos Aires.

Inglaterra conservó su control sobre las islas Malvinas tras una guerra con Argentina en 1982.

Los argentinos reivindican el territorio, llamado Islas Falkland por los británicos y consideran que estas islas del Atlántico Sur son fundamentales para su identidad nacional. Reino Unido sostiene en tanto que los habitantes de las islas prefieren conservar la situación actual.

La víspera, el técnico argentino Lionel Scaloni había pedido que los hinchas y la prensa se abstuvieran de vincular el partido con el conflicto por las Malvinas.

“Es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer con todo lo que pasó hace años atrás? Es inútil, es triste. Se ha sufrido mucho y es una locura”, opinó. “No estoy acá para meter más nafta al fuego. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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