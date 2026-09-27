Tras rozar el colapso, los Filis se llevan el último comodín de la Liga Nacional

Bryce Harper (izquierda) recibe un baño de champaña durante la celebración de los Filis de Filadelfia tras obtener el pase de comodín al vencer a los Rays de Tampa Bay, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

Schwarber respondió con un oportuno doble de dos carreras, sí. También mostró la garra que desapareció de los Filis durante una semana traicionera que los llevó a certificar al límite un comodín y evitar un derrumbe histórico de la franquicia.

Su deslizamiento hizo que los aficionados de los Filis se levantaran rugiendo —quizá más de unos cuantos que la noche anterior llevaban bolsas de papel marrón en la cabeza— y, de inmediato, todo volvió a sentirse bien en un día empapado dentro del Citizens Bank Park.

Zack Wheeler lanzó una joya contra Tampa Bay el domingo y puso fin a la sensación de pánico que tenían los fanáticos de Filadelfia.

Los Filis sobrevivieron el susto de cinco días y, en efecto, se encaminan a los playoffs por quinta temporada consecutiva, tras vencer el domingo 7-3 para asegurar el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

“No jugamos el mejor béisbol posible en septiembre”, admitió el toletero Bryce Harper. ¿Deberíamos haber asegurado el pase hace dos semanas? Ciertamente, pero no lo hicimos. Lo aseguramos hoy".

El dominicano Jhoan Durán ponchó a Nick Fortes para el último out. Durán azotó su guante y fue recibido por sus compañeros en una celebración bastante apagada en el terreno.

La caída libre de Filadelfia coincidió con el repunte de los Diamondbacks de Arizona en la última semana de la temporada y convirtieron lo que parecía un pase seguro de los Filis a los playoffs en algo mucho más precario.

El mánager interino Don Mattingly,comentó antes del juego del miércoles, el primer día en que el equipo podía asegurar el boleto, que Filadelfia esperaría hasta la medianoche si era necesario para descorchar el champán si vencía a Milwaukee y los Diamondbacks perdían, a una zona horaria distinta ante Colorado.

Los Filis perdieron ese juego. Luego sufrieron tres derrotas más, rematadas por la humillante caída 12-1 el sábado contra los Rays, campeones del Este de la Liga Americana.

La supuesta espera de Mattingly de unas cuantas horas para celebrar no terminó sino hasta las 5:19 de la tarde local el domingo 27 de septiembre.

Los Filis anotaron apenas tres carreras durante su racha de cuatro derrotas. Necesitaron una carrera sucia el sábado para cortar una racha de 21 entradas sin anotar.

El doble de Schwarber en la segunda entrada puso el marcador 4-0, y eso prácticamente borró la importancia del resultado de los Diamondbacks en San Diego.

J.T. Realmuto atravesó 34 turnos consecutivos sin hit. También conectó un doble impulsor en la segunda entrada.

Bryson Stott bateó como cuarto en el orden apenas por séptima vez en su carrera. También pegó un doble impulsor que remolcó a Schwarber en la primera entrada.

Bryce Harper conectó un jonrón solitario a la primera fila de las gradas del jardín derecho, y el panameño Edmundo Sosa añadió un cuadrangular de dos carreras para una ventaja de 7-1 en la séptima.

Se rompieron los baches. Se pulverizaron las rachas de derrotas. Los corchos estaban listos para saltar.

Wheeler permitió una carrera y realizó 97 lanzamientos en seis entradas para ganar su 14to juego de la temporada en un día lluvioso que evocó recuerdos de la Serie Mundial de 2008.

Sin embargo, los Filis probablemente pagaron un costo al estirar la clasificación hasta el juego 162. Con el primer duelo de la serie de comodines programado para comenzar el martes en Atlanta, los Filis seguramente tendrán que vencer a los Bravos sin una apertura de Wheeler.

La rotación de los Filis ha sido una fortaleza esta temporada, y Jesús Luzardo y Cristopher Sánchez están en consideración para los primeros dos partidos. Andrew Painter o Aaron Nola podrían abrir el tercero, si fuera necesario.

Los Filis tendrán que demostrar que su derrumbe de finales de septiembre no fue más que un tropiezo en un octubre largo y exitoso.

Ese es un problema que empezarán a resolver el lunes.

El domingo, fueron abrazos, choques de manos y un suspiro colectivo al saber que había más playoffs en el horizonte.

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FUENTE: AP