Tras perder a un amigo y escribir "Say So", Dan + Shay vuelven con la autobiográfica "Young"

Dan Smyers, izquierda, y Shay Mooney, del dúo Dan + Shay, posan para un retrato el jueves 30 de julio de 2026 en Nueva York. (Foto Matt Licari/Invision/AP) AP

___ NOTA DEL EDITOR — Esta historia incluye una conversación sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org ___

“Say So”, con su estribillo esperanzador y de gran calidez, trata sobre la prevención del suicidio. Fue escrita como tributo al fallecido mentor de Dan Smyers y Shay Mooney, Ben Vaughn, director de Warner Chappell Music Publishing, quien murió por suicidio un año antes.

“If you’re going through hell, you’re not alone ... Si necesitas a alguien, dilo” (Si estás pasando por el infierno, no estás solo ... si necesitas a alguien, dilo), canta Mooney.

“Por una de las primeras veces en nuestra carrera, pensé: ‘No estoy seguro de si deberíamos abordar esto’”, dijo Smyers a The Associated Press.

Pero en el estudio se volvió inevitable, aunque no estaban seguros. “Solo estábamos compartiendo historias sobre nuestro amigo. Y simplemente salió de nosotros. Con un verso y un estribillo ya hechos, creo que todos estábamos como: ‘No sé, amigo. ¿Esto es demasiado pesado para abordarlo?’”, continuó Smyers.

“Se lo debíamos a nuestro amigo Ben”, afirmó. “Se lo debemos a la comunidad, para la que él significó tanto. Y siento que nos lo debíamos a nosotros mismos, al menos, para llevar esa canción hasta la meta”.

Lo que no se dieron cuenta es que el día que empezaron a trabajar en la canción también era lo que habría sido el 50.º cumpleaños de Vaughn. “Fue más que una coincidencia”, señaló. “Esa fue la señal de que esta canción podría ayudar a alguien”.

“Say So” quizá sea la canción más pesada de “Young”, pero también es un centro temático del disco: 10 temas autobiográficos de country crossover que reflejan sus vidas ahora, con una nueva vulnerabilidad emocional, algo que Mooney califica como “algo que da mucha vida”.

El corazón de “Young”

El álbum abre con su tema homónimo, el arpegio acústico despojado “Young”, que Smyers describe como “un mensaje de tu yo futuro a tu yo presente y pasado, sobre el paso del tiempo y apreciar el momento”.

Pero hay una resonancia adicional, marcada por el género. “Los hombres, creo que quizá estoy generalizando, no hacemos tan buen trabajo compartiendo nuestros sentimientos y emociones. Y lo digo porque ese soy yo”, explicó.

“Eres duro. Te lo guardas. Pero cuando por fin derribé ese muro, me cambió la vida. Y creo que esa canción habla de envejecer como hombre”.

Ese es otro tema difícil, lo que también podría explicar por qué, antes de crear las 10 canciones que componen “Young”, Dan + Shay escribieron y desecharon material suficiente para un álbum entero. Las pistas que integraron la colección final requirieron tiempo, conversaciones abiertas y honestas, y una buena dosis de autorreflexión.

Por eso puede haber más religiosidad en este álbum que en trabajos anteriores: desde el sencillo “Her, The Kids and Jesus” hasta las dos menciones en el disco de una Biblia del rey Jacobo.

“‘Her, the kids and Jesus’, eso es como una instantánea de cómo se ve mi vida ahora mismo”, manifestó Mooney.

Crecer hasta “The Old Guys”

El duelo, y el cariño, adoptan muchas formas a lo largo de “Young”. Desde la oda a la primera mascota de un adulto joven (“Dogs in Our Twenties”) hasta un giro del formato tradicional de la canción de amor y rezar para que tu pareja muera después que tú (la canción “The Old Guys”, con ecos del country de los 90), los temas se entregan con ternura. Esta última incluye la única colaboración del álbum, Cody Johnson, un neotradicionalista del country que, sobre el papel, podría parecer en desacuerdo con la hibridez de géneros de Dan + Shay. Al fin y al cabo, son los mismos que grabaron el éxito crossover multiplatino “10,000 Hours” con Justin Bieber en 2019.

“Nos movemos en un espacio muy distinto dentro de la música country”, coincide Smyers. Incluso vocalmente: Mooney tiene un registro alto, Johnson canta grave, y cuando cantan juntos, “es como si encajara perfectamente en el punto medio”.

También resalta el rango de este álbum. “Hay, en cierto modo, una canción para cada quien, para lo que sea que estés atravesando”, dice Mooney. “Lo que la gente necesite sacar de este álbum, espero que lo obtenga”.

FUENTE: AP