Tras fracasar en los playoffs el año pasado, el Sureste de la NBA tiene más estrellas esta temporada

El alero del Heat de Miami Giannis Antetokounmpo avana con el balón mientras es presionado por el alero de los Nets de Brooklyn Michael Porter Jr. en el encuentro de pretemporada del miércoles 14 de octubre del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Por tercer año consecutivo, ninguno de los clubes del Sureste —Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando y Washington— encontró la manera de salir de la primera ronda. Atlanta y Orlando perdieron en los cuartos de final de la Conferencia Este, Miami y Charlotte cayeron en el torneo de play-in y Washington fue el peor equipo de la NBA.

Giannis Antetokounmpo y Klay Thompson se han sumado a Miami, mientras que Anthony Davis (quien técnicamente se incorporó a Washington en febrero, pero no disputó ningún partido) está listo para unirse por primera vez a Trae Young con los Wizards. Los Hawks añadieron a Lu Dort, un especialista defensivo, a una alineación ya sólida en ese rubro. Los Hornets trajeron de vuelta a Carolina del Norte a Grayson Allen, exbase de Duke. Y el gran movimiento de Orlando fue incorporar a Sean Sweeney desde el cuerpo técnico de San Antonio y nombrarlo nuevo entrenador del Magic.

Dicho esto, parece que las casas de apuestas no esperan grandes totales de victorias de nadie en el Sureste: las proyecciones de triunfos, según la mayoría de las casas, rondan los 35,5 (Washington), 37,5 (Charlotte), 43,5 (Orlando y Atlanta) y 46,5 (Miami). Eso encaja con la tendencia, ya que el Sureste solo ha tenido un equipo de 50 victorias —Miami, 53-29 en 2021-22— en las últimas 11 temporadas.

Miami

El Heat consiguió a la superestrella que quería en Giannis Antetokounmpo para acompañar a Bam Adebayo con tiradores de élite como Klay Thompson y Tim Hardaway Jr.. demás sumó a Bobby Portis Jr. para aportar dureza y versatilidad. Incluso después de quedarse sin LeBron James, quien contempló regresar, siguió siendo una temporada baja de primer nivel para Miami. El Heat fue el número 2 de la NBA en anotación la temporada pasada y debería volver a su identidad defensiva, lo que convertirá al equipo de Erik Spoelstra no solo en un contendiente de división, sino en un conjunto con una posibilidad real de hacer ruido en abril, mayo y quizá junio.

Orlando

Después de desperdiciar una oportunidad de eliminar al primer preclasificado Detroit, en la primera rond con ventaja de 3-1 en la serie, el Magic contrató a Sean Sweeney para reemplazar a Jamahl Mosley. Sweeney, quien fue el principal asistente de Mitch Johnson con los Spurs, campeones de la Conferencia Oeste la temporada pasada, tiene la misión de guiar al equipo a su primera victoria en una serie de playoffs desde 2010. El Magic cuenta con un quinteto titular talentoso encabezado por los aleros Franz Wagner y Paolo Banchero. Desmond Bane es un tirador dinámico, Jalen Suggs es un defensor tenaz y el pívot Wendell Carter Jr. dio grandes pasos. El Magic mantuvo el mismo núcleo; veremos si funciona.

Atlanta

Los Hawks no solo regresaron a los playoffs la temporada pasada por primera vez en tres años, sino que tuvieron ventaja de 2-1 en la primera ronda ante unos Knicks de Nueva York Knicks que terminaron ganando el título de la NBA (y ganarían 15 de sus siguientes 16 partidos para cerrar esa corona). Quin Snyder siempre logra que sus equipos jueguen con intensidad, y los Hawks ciertamente parecen tener el potencial de ser muy duros en ambos lados de la cancha. No se puede subestimar el liderazgo de CJ McCollum, y Jalen Johnson Jr. parece mejorar cada vez más. Este equipo va a lanzar muchos triples y no va a conceder muchos tiros abiertos.

Charlotte

Los Hornets ganaron 44 partidos la temporada pasada, una mejora de 25 victorias, y vencieron a Miami en un juego de play-in. Pese a esos avances, el gerente general Jeff Peterson traspasó al base LaMelo Ball y al alero Miles Bridges con el objetivo de lograr un “éxito sostenido a largo plazo”. Coby White asume como base, con Kon Knueppel (segundo en el voto para el Novato del Año tras liderar la NBA con 273 triples anotados la temporada pasada) también en el perímetro. Los problemas serán el rebote y la defensa, mientras Charlotte busca cortar la racha activa más larga de la liga sin playoffs: 10 años y contando.

Washington

Después de apenas 50 victorias en las últimas tres temporadas, los Wizards deberían ser al menos interesantes ahora. La temporada pasada adquirieron a Trae Young y Anthony Davis medinte canje. El primero jugó cinco partidos con ellos y el segundo ninguno, pero ambos están listos para 2026-27. Luego Washington ganó la lotería del draft, así que ahora la primera selección AJ Dybantsa se une a Young y Davis, aportando aún más emoción a la capital federal. Cuánto durarán las buenas vibras es una incógnita. Davis puede convertirse en agente libre después de esta temporada y, a menos que los Wizards logren una mejora verdaderamente espectacular, quizá quiera que lo traspasen a un contendiente al título.

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Los redactores deportivos de AP Rob Maaddi, Noah Trister y Steve Reed contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP