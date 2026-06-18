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Tras foul con error, Valenzuela pega doble de ventaja en triunfo de Azulejos 4-3 ante Medias Rojas

BOSTON (AP) — El mexicano Brandon Valenzuela conectó un doble impulsor de la carrera de la ventaja ante el cubano Aroldis Chapman con dos outs en la novena entrada y los Azulejos de Toronto completaron una barrida de tres juegos con una victoria el jueves por 4-3 sobre los Medias Rojas de Boston.

Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, celebra tras su doblete productor de una carrera, el cual rompió el empate, durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el jueves 18 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, celebra tras su doblete productor de una carrera, el cual rompió el empate, durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el jueves 18 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

El hit de Valenzuela para romper el empate rebotó en el Green Monster y llegó después de que el receptor de los Medias Rojas, Connor Wong, jugara mal un elevado en territorio de foul que habría sido el último out de la novena.

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. y Nathan Lukes conectaron jonrones por Toronto, que ha ganado cinco de seis enfrentamientos contra Boston esta temporada.

Tommy Nance (1-2) se acreditó la victoria tras sacar los dos últimos outs de la octava, y Mason Fluharty lanzó una novena perfecta para su primer salvamento de la temporada.

Chapman (0-2) cargó con la derrota, mientras Boston cayó a 12-25 en Fenway Park y a 6-17 contra equipos del Este de la Liga Americana esta temporada.

El abridor de Toronto, Trey Yesavage, llevó una blanqueada hasta la séptima, pero se fue con el juego empatado a 3 permitiendo tres carreras en 7 1/3 entradas.

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