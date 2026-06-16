Tras 18 años EEUU vuelve a ser un socio importante de Bolivia en la lucha antidrogas

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El canciller boliviano Fernando Aramayo y la encargada de negocios de la embajada estadounidense Debra Hevia firmaron la “carta de acuerdo” en La Paz, la sede de gobierno de Bolivia, informó la noche del lunes la cancillería boliviana.

En el acto Bolivia reafirmó su compromiso con una “cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada”, según un documento de la cancillería.

El presidente boliviano Rodrigo Paz y el gobierno de Estados Unidos normalizaron sus relaciones diplomáticas un día después de que el mandatario boliviano asumió la presidencia dando un giro a casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

En 2008 --durante el primer gobierno de Morales-- el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, fue expulsado por presunto espionaje interno y posteriormente fue sacada del país la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Morales y Arce fueron críticos de Estados Unidos, que descertificó a Bolivia en la lucha contra las drogas.

Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca, una planta considerada sagrada y milenaria en el país, pero que también es la materia prima de la cocaína.

Paz reanudó la colaboración con la DEA y en marzo la policía boliviana capturó al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados, que fue posteriormente entregado a Estados Unidos. La firma del acuerdo se da en medio de un recambio diplomático. Hevia concluye sus tres años de gestión y se incorporará Erik Martini, quien cumplió funciones en Ecuador y Venezuela, entre otros países. FUENTE: AP