Transportistas de Guatemala protestan por el alza de combustibles y la ley que limita la velocidad

Caravanas de camiones, trailers y buses de transporte pesado, además de vehículos particulares, buscaban llegar desde distintos puntos del país hasta el Congreso para pedir que intervenga y frene el alza de los precios de los combustibles.

Los manifestantes también protestaban en contra de propuestas legislativas que los obligarían a la contratación de un seguro por accidentes y al uso del etanol en el combustible.

En un mensaje enviado a medios de prensa, la Presidencia dijo que respeta el derecho a manifestarse, a pesar de que el país vive un estado de prevención para combatir la violencia de las pandillas que le permite al gobierno limitar las protestas donde se emplee violencia.

“Respetamos el derecho a la manifestación pacífica como un ejercicio legítimo de la democracia. Estamos trabajando en espacios de acciones y diálogo que nos permitan encontrar soluciones a las problemáticas. Es importante que cualquier acción de manifestación se desarrolle con responsabilidad, sin afectar la tranquilidad de la población ni el orden público”, dijo el mensaje.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) reportó dos tramos carreteros bloqueados en los departamentos de Alta Verapaz y Petén, ambos al norte del país, mientras que en la capital tres caravanas avanzan al norte, este y sur, afectando el tráfico.

Los precios de las gasolinas empezaron a elevarse a principio de marzo, días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los precios de crudo se han disparado tras el cierre del Estrecho de Ormuz que controla Irán, un importante lugar de tránsito por el que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo y que abastece a varias regiones.

Guatemala no tiene refinerías y depende casi un 90% de la importación.

El gobierno guatemalteco ha denunciado a más de 40 gasolineras por la subida de precios que considera especulativa pues, según las autoridades, los incrementos no han afectado a importadores por tener un suministro de reserva de tres meses.

En lo que se refiere a la ley que es resistida por los transportistas, en marzo empezó a implementarse la obligatoriedad —que estaba establecida desde 2016, pero no se había implementado— del uso de sistemas internos en el transporte pesado que limitan la velocidad, considerado un factor importante en los accidentes viales. El límite de velocidad para este tipo de vehículos es de 80 kilómetros por hora, pero los transportistas lo rechazan aduciendo que los accidentes obedecen a otros factores.

En febrero de 2025 un bus extraurbano cayó a un barranco matando a más de 50 personas. En videos públicos se observa cuando el vehículo que va a excesiva velocidad se pasa un semáforo en rojo, colisiona con otros y cae al barranco.

FUENTE: AP