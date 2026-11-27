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Toumani Camara (izquierda) y Deni Avdija, de los Trail Blazers de Portland, festejan durante el partido ante los Warriors de Golden State, el viernes 27 de noviembre de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer) AP

Portland llegó a tener una ventaja de 36 puntos en la primera mitad y Golden State la redujo a 10 en el cuarto periodo. Los Blazers recuperaron el control poco después.

Con su margen de victoria y el triunfo de San Antonio sobre los Lakers, Portland recibirá a los Grizzlies de Memphis el 4 o 5 de diciembre.

Scoot Henderson consiguió 18 puntos por los Blazers desde la banca.

El dominicano Yaxel Lendeborg encabezó a los Warriors con 18 puntos. Golden State juega sin Stephen Curry mientras se recupera de un desgarro en el músculo oblicuo.

Damian Lillard, de Portland, no jugó por un problema de rigidez en la pantorrilla derecha. Su condición será evaluada diariamente, indicó el entrenador Micah Nori.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP