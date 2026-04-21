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Trail Blazers remontan para vencer 106-103 a Spurs e igualar serie tras lesión de Wembanyama

SAN ANTONIO (AP) — Scoot Henderson anotó 31 puntos y los Trail Blazers de Portland aprovecharon una lesión de la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, para remontar y vencer 106-103 a San Antonio la noche del martes, con lo que igualaron su serie de playoffs de la Conferencia Oeste a un triunfo por bando.

El delantero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), sufre una dura caída en la cancha durante la primera mitad del segundo juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de Portland en San Antonio, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El delantero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), sufre una dura caída en la cancha durante la primera mitad del segundo juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de Portland en San Antonio, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

Wembanyama cayó de bruces cuando Jrue Holiday le cometió una falta en el segundo cuarto y su mandíbula se estrelló contra el piso. Entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, lo que abre la posibilidad de que el versátil pívot se pierda varios partidos.

Los Spurs, segundos preclasificados, parecían capaces de ganar sin Wemby, al construir una ventaja de 14 puntos al inicio del cuarto periodo antes de que su ofensiva se estancara.

Portland dejó a San Antonio sin encestar un tiro de campo en los últimos 3:37, y cerró el partido con una racha de 11-2.

Holiday sumó 16 puntos y nueve asistencias, Avdija anotó 14 y Williams terminó con 11.

Stephon Castle encabezó a los Spurs con 18 puntos, De’Aaron Fox aportó 17 y Devin Vassell registró 16 puntos y 12 rebotes.

El tercer partido se juega el viernes en Portland.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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