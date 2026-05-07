Trabajadores venezolanos piden ingresos dignos y elecciones en nueva protesta ante embajada de EEUU

Una persona protesta en la plaza Alfredo Sadel exigiendo elecciones presidenciales libres en Caracas, Venezuela, el jueves 7 de mayo de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey) AP

Exigieron, además, que se evite que esos dineros terminen siendo usados para afianzar al oficialismo en el poder. No es la primera protesta de este tipo que realizan estos trabajadores en las últimas semanas, en las que también demandan elecciones inmediatas.

“Estamos muy infelices con el interinato que tenemos de gobierno”, dijo a la prensa el dirigente sindical Carlos Salazar, quien encabezó la protesta frente a la sede diplomática, ubicada al sureste de Caracas, con el propósito que Washington ejerza su influencia en el gobierno de la presidenta encargada , Delcy Rodríguez.

Los manifestantes exigen que los ingresos por el creciente aumento de las exportaciones petroleras sean utilizados esencialmente para elevar las pensiones, salarios y reparar la infraestructura pública, en particular el sistema eléctrico signado por el deterioro y fallas.

Los manifestantes también entregaron en la embajada estadounidense un pliego de peticiones en el que se exigen prontas elecciones, alegando que es necesario un cambio de gobierno para lograr la recuperación del país petrolero.

“Tenemos que decirle al pueblo de los Estados Unidos: no se dejen distraer. Necesitamos que los tres procesos continúen y que sean lo más rápidos posible. ¡Elecciones libres pronto, ahora! Porque esta gente se está llenando los bolsillos con el dinero del pueblo venezolano”, declaró la maestra Emilia Torrealba.

Después de su operación militar para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, Estados Unidos ha estado trabajando para influir en los próximos pasos de Venezuela a través de sus vastos recursos petroleros.

La administración de Trump ha dicho que tiene el propósito de asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos y mineros para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como revitalizar la economía venezolana atrayendo inversión extranjera a sus vastos recursos naturales.

La protesta se produjo casi una semana después que Rodríguez, juramentada dos días después de la captura Maduro, elevó de 190 a 240 dólares al mes el llamado “ingreso mínimo integral”, considerado insuficiente por los críticos del gobierno. La previa suma del salario mínimo y los bonos promediaba los 190 dólares.

El “ingreso mínimo integral” es un mecanismo de compensación para los trabajadores por sus servicios, introducido por Maduro y está constituido por la suma del salario mínimo y bonos que no tienen incidencia en otros beneficios laborales.

El salario mínimo mensual de 130 bolívares (0,26 dólares) --que si tiene incidencia en beneficios tales como vacaciones -- no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 3 dólares al día establecido por las Naciones Unidas.

La mayoría de los 3,5 millones de trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 160 dólares al mes, casi en su totalidad bonos. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente, un empleado promedio del sector privado ganaba el año pasado alrededor de 237 dólares mensuales.

Muchos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos, mientras el precio de una canasta básica de alimentos supera los 500 dólares mensuales, según el Observatorio.

FUENTE: AP