Trabajadores de salud pública protestan en la capital mexicana para exigir mejoras laborales

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Trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta para exigir mejores condiciones laborales, el martes 13 de octubre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Con pancartas de “Yo apoyo al IMSS” o “Médicos: salario justo, retiro digno”, empleados, estudiantes y jubilados de la institución marcharon por las calles del centro de la capital mexicana como parte de una ola de protestas que comenzó la semana pasada y se extendió a varios estados del país, entre ellos Campeche, Oaxaca y Querétaro.

“Estamos protestando porque no tenemos suficiente personal en las unidades”, dijo Ingrid Jiménez, una enfermera que se unió a la marcha. “Eso se deriva en sobrecarga para los que estamos laborando, además de que no tenemos insumos, no hay material”.

Los trabajadores afirman que la escasez dificulta una atención médica oportuna, además de que algunos exigen el restablecimiento de un sistema de pensiones ya eliminado y aumentos salariales superiores a los que ofrece el gobierno.

México tiene un sistema de salud pública muy fragmentado y desarticulado —varias entidades nacionales que dan servicio a poblaciones distintas, además de los servicios estatales— y en medio siempre ha habido un sistema de compra y distribución de medicamentos marcado por la corrupción, coinciden los expertos.

El modelo de compra cambió en 2019 con el expresidente Andrés López Obrador. La Secretaría de Hacienda lo centralizó y se separó el proceso de distribución, el cual era coordinado previamente por las farmacéuticas, y quedó en manos del Estado, en un intento por combatir la corrupción. Pero el resultado fueron altos índices de desabasto de medicinas, los cuales mejoraron en los próximos años, aunque sin llegar a solucionarse por completo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido recientemente en que su gobierno ha hecho avances, pero reconoció que todavía quedan temas pendientes, como la contratación de más médicos especialistas, el aumento de los salarios de médicos residentes, y mejorar la distribución de medicamentos.

FUENTE: AP