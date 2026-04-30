Trabajadores argentinos marchan en Buenos Aires contra la reforma laboral de Milei

Trabajadores sostienen bengalas durante una manifestación del Día de los Trabajadores en Buenos Aires, Argentina, el jueves 30 de abril de 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Un día antes del Día Internacional de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, o CGT, el mayor grupo sindical de Argentina, marchó hacia la sede del gobierno, en el centro de la capital, para “defender el empleo de calidad” frente a los cambios de Milei al código laboral que, desde 1974, había garantizado generosas protecciones y derechos para los trabajadores argentinos, pero también elevó los costos empresariales que ahuyentaron a inversores extranjeros.

“Le queremos decir basta a este gobierno. Se terminó la paciencia, señor presidente”, dijo Octavio Argüello, dirigente de la CGT, a las multitudes de trabajadores que golpeaban tambores, agitaban pancartas y coreaban consignas contra Milei.

Durante décadas, presidentes anteriores intentaron liberalizar el mercado laboral, pero fracasaron ante la feroz resistencia de los poderosos sindicatos de Argentina. Pese a semanas de protestas y una huelga nacional, Milei logró sacar adelante el paquete de reformas laborales en febrero, en una gran victoria para su agenda de libre mercado.

Los opositores de Milei se aferran a un proceso de apelación que impugna la constitucionalidad de la ley. Los líderes sindicales planean presentar una nueva petición después de que un tribunal revocara la semana pasada una medida cautelar que, a pedido de ellos, había suspendido la aplicación de la ley. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia.

La reforma laboral tocó una fibra sensible en un país donde los sindicatos ayudaron a fundar el movimiento peronista, de tendencia izquierdista, que dominó la política argentina desde la década de 1940. El tema es particularmente delicado en un momento en que el impulso emblemático de Milei para eliminar la inflación se estanca, los salarios quedan rezagados frente a los precios y el desempleo aumenta.

“La economía no crece tan sólidamente como el gobierno pensó que lo haría”, manifestó Marcelo J. García, director para las Américas de la consultora de riesgo geopolítico Horizon Engage. “La mayoría de los argentinos puede sentir que no está viendo los beneficios del programa económico (del presidente). Y ese es el mayor riesgo político de Milei en este momento”.

La nueva ley, destinada a ayudar a las empresas a contratar y despedir trabajadores con mayor facilidad, permite que las compañías amplíen las jornadas laborales a 12 horas en lugar de las ocho anteriores, extender los períodos de prueba durante los cuales los empleados pueden ser despedidos sin beneficios y reemplazar las horas extra por tiempo libre en lugar de pago adicional.

“Este es un gobierno al que no le importa en absoluto la gente”, dijo Sergio Aguirre, de 51 años, un conductor de autobús que participó en la marcha, quien afirmó que los costos siguen subiendo y los salarios se mantienen igual. “Llegamos a fin de mes de las horas extra. Ahora quieren sacarnos eso junto con el resto de nuestros beneficios”.

La legislación también reduce el derecho de los trabajadores a la huelga, disminuye el poder de los sindicatos nacionales para fijar salarios en industrias enteras y limita la discrecionalidad de los tribunales sobre las indemnizaciones por despido, que, según críticos, durante mucho tiempo empantanaron a los empleadores en costosas demandas y desalentaron la contratación formal. Casi la mitad de los argentinos trabaja en la informalidad.

En los últimos meses, los sectores de la construcción y la fabricación en Argentina han mostrado señales de recesión.

La Fundación Pro Tejer, una organización sin fines de lucro que representa a fabricantes textiles, informó esta semana que la producción textil de Argentina en los dos primeros meses del año registró una caída de casi 30% interanual. Siete de cada 10 máquinas de coser ahora están inactivas en las fábricas del país, según la entidad.

Los avisos de despido se acumulan. El mercado laboral formal de Argentina ha perdido aproximadamente 200.000 empleos desde que Milei asumió el cargo, de acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, y el desempleo en el último trimestre de 2025 subió más de un punto porcentual en comparación con el mismo período del año anterior, hasta alcanzar 7,5%, una tasa que sigue siendo relativamente baja debido a la enorme proporción de trabajadores informales en Argentina.

Milei, que llegó al poder a fines de 2023 impulsado por una ola de desencanto público con el populismo derrochador de sus predecesores peronistas, ha desestimado los informes sobre dificultades económicas, calificándolos como ““las barbaridades que dicen los medios de comunicación”.

“Recibimos reconocimiento internacionalmente por nuestros logros”, afirmó en una conferencia económica el miércoles por la noche. “Pero, como dice la frase, ‘Nadie es profeta en su tierra’”.

La marcha del jueves fue un indicio de lo que podría venir mientras las promesas del presidente de un cambio radical chocan con la miseria económica.

“Nos quedamos en la calle hasta que el gobierno cambie o dé marcha atrás”, afirmó Manuel Correa, de 47 años, quien trabaja en una fábrica textil en las afueras de Buenos Aires que recortó su plantilla en los últimos dos años en 58%, equivalente a 350 empleados. “No tenemos alternativa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP