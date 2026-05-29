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Tovar y Goodman pegan jonrones en la 9na y Rockies se imponen 8-6 a Gigantes

DENVER (AP) — El venezolano Ezequiel Tovar coronó una novena entrada de cinco carreras con su segundo jonrón del juego, Hunter Goodman conectó un cuadrangular de tres en el episodio y los Rockies de Colorado vencieron 8-6 a los Gigantes de San Francisco la noche del viernes.

Ezequiel Tovar, de los Rockies de Colorado, sigue el vuelo de la pelota de su cuadrangular de dos carreras para dejar tendidos en el campo a los Gigantes de San Francisco en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 29 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Ezequiel Tovar, de los Rockies de Colorado, sigue el vuelo de la pelota de su cuadrangular de dos carreras para dejar tendidos en el campo a los Gigantes de San Francisco en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 29 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Tovar impulsó cuatro carreras para ayudar a Colorado a cortar una racha de cinco derrotas.

Con los Rockies abajo 6-3, Jake McCarthy y Tyler Freeman abrieron la novena con sencillos ante Caleb Killian (1-3). Con un out, Goodman conectó un slider en cuenta de 2-2 apenas por dentro del poste de foul del jardín izquierdo para su 13er jonrón.

El sencillo de boricua Willi Castro con dos outs mantuvo vivo el ataque y Tovar conectó una línea con su cuarto jonrón de la temporada a las gradas del jardín izquierdo para sentenciar el juego.

El dominicano Juan Mejía (1-4) se llevó la victoria tras permitir dos carreras en la novena.

Jung Hoo Lee, quien había estado fuera por una distensión en la parte media de la espalda, fue activado de la lista de lesionados de 10 días antes del juego. Conectó cuatro imparables e hizo dos atrapadas que evitaron carreras para San Francisco, que también contó con el regreso del lanzador Logan Webb.

Webb, quien había estado en la lista de lesionados desde el 6 de mayo por bursitis en la rodilla derecha, permitió una carrera en cuatro entradas y un tercio.

El dominicano Rafael Devers pegó un triple productor en la novena y anotó con un sencillo, pero no fue suficiente para San Francisco, que perdió cuatro seguidos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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