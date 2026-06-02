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Torres, Pérez y Greene conectan jonrones y respaldan a Flaherty en triunfo de Tigres, 8-0 ante Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El venezolano Gleyber Torres conectó un jonrón en el amancer del juego, Wenceel Pérez y Riley Greene también se volaron la barda y los Tigres de Detroit arrollaron el martes 8-0 a los Rays de Tampa Bay.

El venezolano Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, festeja su jonrón ante los Rays de Tampa Bay, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Mike Carlson)
El venezolano Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, festeja su jonrón ante los Rays de Tampa Bay, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Mike Carlson) AP

Jack Flaherty (1-7) ponchó a seis en cinco entradas y fracción para lograr su primera victoria desde septiembre. Matt Vierling pegó un triple y un doble para producir dos carreras.

Los Tigres, que conectaron cinco vuelacercas el lunes para abrir la serie de tres juegos con una victoria por 10-9, habían perdido ocho series consecutivas —su racha más larga de ese tipo desde que cayeron en nueve seguidas en 2019. Detroit ha ganado juegos al hilo por primera vez desde el 2 y 3 de mayo.

Asimismo, Detroit ganó su primera serie como visitante desde que se llevó dos de tres juegos en San Diego para comenzar la temporada. El equipo había hilado nueve series en parque ajeno sin ganar ninguna (0-8-1).

Spencer Torkleson conectó un doble en el comienzo de la segunda entrada y el dominicano Pérez le siguió con un batazo de 404 pies por encima de la barda del jardín izquierdo para poner el juego 4-0. El jonrón de Greene al iniciar la séptima lo dejó 8-0.

El venezolano Enmanuel de Jesús ponchó a cuatro en cuatro entradas perfectas para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas. El zurdo enfrentó a 11 bateadores y consiguió 12 outs, incluido un doble play después de reemplazar a Flaherty en la sexta.

Steven Matz (4-3) permitió cinco carreras y seis hits en 1 2/3 entradas por Tampa Bay. El zurdo de 35 años se convirtió en el quinto lanzador de 35 años o más en aparecer con los Rays esta temporada, igualando el récord del club (2009).

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