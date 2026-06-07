Torres pega jonrón, Walker impulsa una con un doble y Cardenales vencen 5-3 a Rojos

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Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, celebra tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 7 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Victor Scott II tocó un bunt de sacrificio suave hacia el lanzador de los Rojos, Sam Moll, quien hizo un tiro desviado más allá del antesalista, lo que permitió anotar a Alec Buleson y le dio a San Luis la ventaja 4-3. Poco después, Iván Herrera se embasó por un error de fildeo del campocorto Matt McLain, lo que añadió una carrera de seguro.

Walker puso a los Cardenales en la pizarra con un sencillo productor de una carrera en la quinta entrada, antes de que Torres conectara el segundo jonrón de su carrera por encima de la barda del jardín derecho para darle a San Luis su primera ventaja del juego, 3-2. Ambos jonrones de Torres han sido contra los Rojos.

Ryne Stanek (2-0) sacó los dos últimos outs de la octava entrada y ponchó a uno. Riley O’Brien consiguió su 17º salvamento de la temporada con una novena entrada sin carreras.

Moll (1-5) permitió dos carreras con dos hits sin sacar un out por los Rojos, mientras que Chris Paddack desperdició su primer salvamento de la temporada. ___

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FUENTE: AP