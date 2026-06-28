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Torres pega jonrón de 2 carreras y Leahy frena con los Cardenales por 2-1 a los Marlins

SAN LUIS (AP) — El boricua Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras para respaldar la austera apertura de Kyle Leahy, y los Cardenales de San Luis enfriaron el domingo con una victoria por 2-1 a los Marlins de Miami que pusieron fin a una racha de cuatro derrotas.

Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón de dos carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 28 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)
Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón de dos carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 28 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Masyn Winn abrió la segunda entrada con un sencillo ante Tyler Phillips (1-3) y Torres siguió con su tercer jonrón para poner el marcador 2-0.

Leahy (6-4) no permitió un hit hasta que Owen Caissie y Graham Paulie pegaron dobles consecutivos para abrir la quinta, lo que recortó la diferencia a 2-1. Leahy permitió una carrera con dos hits y otorgó tres bases por bolas en cinco entradas.

JoJo Romero consiguió cuatro outs y Ryne Stanek provocó una doble matanza para terminar la entrada en la séptima. George Soriano ponchó a dos en una octava perfecta y Riley O'Brien retiró a los tres en orden en la novena para su 20º salvamento en 24 oportunidades.

Phillips retiró a 12 seguidos después del jonrón de Torres hasta que JJ Wetherholt abrió la sexta con un sencillo. El panameño Iván Herrera bateó para doble play cuatro lanzamientos después y Alec Burleson rodó para out para terminar la entrada.

Phillips permitió dos carreras y seis hits en 7 1/3 entradas, su mayor cifra de la temporada.

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