Torres brilla con 3 hits y Detroit castiga a Seattle 7-3 en un duelo de revancha

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Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, batea un jonrón de dos carreras contra los Marineros de Seattle durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 5 de junio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Kerry Carpenter y Spencer Torkelson conectaron jonrones por Detroit, que tiene marca de 4-0 en junio después de irse 9-22 en mayo. Los Tigres promedian ocho carreras durante la racha de victorias.

Los Marineros perdieron dos seguidos después de una racha de ocho triunfos.

El dominicano Framber Valdez (3-4) se llevó la victoria al permitir una carrera con cinco imparables y dos bases por bolas en cinco entradas. Bryan Woo (5-4) cargó con la derrota tras ceder cinco carreras en seis episodios y un tercio.

Seattle tomó ventaja de 1-0 en la primera entrada con tres sencillos, pero Detroit respondió con tres carreras en la tercera.

Con un out, Torres pegó un sencillo y llegó a tercera con el hit de Kevin McGonigle. Dillon Dingler elevó una pelota al jardín central corto, lo que obligó a al dominicano Julio Rodríguez a jugarla tras el bote. Torres anotó, pero Rodríguez tiró a J.P. Crawford a tiempo para poner out a McGonigle en segunda.

Eso le costó una carrera a los Tigres, ya que Kerry Carpenter siguió con un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho.

Colt Emerson acercó la pizarra 3-2 con un jonrón en la séptima entrada ante Drew Anderson, pero un doble de dos carreras de Torres en la parte baja del episodio amplió la ventaja a tres carreras. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP