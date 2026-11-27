Ronny Simón bateó de 4-3 con un doble, un cuadrangular, cuatro carreras anotadas y tres producidas, Thayron Liranzo sacudió un jonrón de tres carreras y Bryan de la Cruz se fue de 3-2 con dos remolcadas.

En Santiago de los Caballeros, Gregory Polanco bateó de 4-2 con un doble, un cuadrangular y tres carreras producidas, Marco Hernández se fue de 5-3 con dos remolcadas y Esmerlyn Valdez empujó dos anotaciones en la victoria de los Leones del Escogido por 7-4 sobre las Águilas Cibaeñas.

Los Tigres del Licey doblegaron 7-1 a los Gigantes del Cibao en Santo Domingo, Triston Casas conectó un cuadrangular con las bases llenas en la primera entrada, Francisco Mejía añadió un jonrón solitario y Vladimir Gutiérrez lanzó cinco episodios en blanco, con apenas tres imparables y cuatro ponches.

Los Criollos de Caguas montaron un ataque de seis carreras en la segunda entrada y repitieron la dosis en la quinta para apalear por 17-3 a los Gigantes de Carolina y consolidarse en el segundo lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Gabriel Cancel conectó un cuadrangular y remolcó cinco carreras, Ónix Vega sacudió un jonrón y empujó cuatro anotaciones, mientras que Danny Ortiz aportó un vuelacercas de tres carreras.

En Mayagüez, los Leones de Ponce anotaron cuatro carreras en la primera entrada, dos de ellas gracias a un sencillo de Colton Becker, y resistieron una reacción tardía de los Indios para imponerse por 4-3, sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en el liderato del circuito.

Por su parte, el cubano Yasiel Puig conectó un doble productor y un cuadrangular de tres carreras para romper un empate en la sexta entrada y llevar a los locales Senadores de San Juan a una victoria por 6-3 sobre los Cangrejeros de Santurce.

Leones derrotan a Tigres y se acercan al liderato en Venezuela

Los Leones del Caracas consiguieron tres carreras en la parte baja de la octava entrada para superar 11-10 a los Tigres de Aragua, que sufrieron su segundo descalabro consecutivo y vieron reducida a un juego su ventaja en el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Aldrem Corredor conectó un cuadrangular de tres carreras, Lenyn Sosa bateó de 5-2 con un jonrón y dos producidas, y Víctor Bericoto se fue de 4-2 con una remolcada para contribuir a la tercera victoria consecutiva de los Leones.

Lorenzo Cedrola sacudió un jonrón de tres carreras durante un ataque de cinco anotaciones en la octava entrada que les dio momentáneamente la ventaja a los Tigres.

En Margarita, Carlos Pérez bateó de 6-2 con dos cuadrangulares y cinco carreras producidas, Edward Olivares se fue de 4-2 con un jonrón y tres remolcadas, y Wilson García conectó tres imparables, incluido un vuelacercas, en la victoria de los Bravos por 15-2 sobre los Cardenales de Lara.

Por su parte, Simón Muzziotti bateó de 4-3 con un triple, un cuadrangular y cuatro carreras producidas, Jorge Barrosa se fue de 5-3 con un doble, un jonrón y dos remolcadas, y Juniel Querecuto añadió tres imparables, incluido un vuelacercas, para llevar a los Tiburones de La Guaira a una victoria por 11-4 sobre las Águilas del Zulia en Caracas.

En Puerto La Cruz, Carlos Mendoza tuvo una brillante jornada a la ofensiva al batear de 5-4 con un doble, un cuadrangular, cuatro carreras anotadas y cinco producidas, y los Caribes de Anzoátegui derrotaron por 12-7 a los Navegantes del Magallanes.

Gabriel González bateó de 4-3 con un doble y dos remolcadas, mientras que Leonel Valera se fue de 5-3 con dos producidas.

Algodoneros castigan a Tomateros en México

Los Algodoneros de Guasave anotaron cinco veces en la quinta entrada para encaminarse a una victoria por 10-5 sobre los Tomateros de Culiacán en la actividad de la segunda vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico.

Alberto Barriga bateó de 4-2 con un cuadrangular de tres carreras, Drew Avans se fue de 5-3 con un triple, dos anotadas y dos producidas, y Albert Lara conectó dos imparables, incluido un doble, para remolcar dos carreras y encabezar la ofensiva de los Algodoneros.

En Hermosillo, el cubano Yadir Drake bateó de 5-3 con un doble y tres carreras producidas, el japonés Taiki Sekine se fue de 4-2 con un doble y una remolcada, y los Águilas de Mexicali derrotaron por 6-2 a los Naranjeros de Hermosillo.

Los Cañeros de Los Mochis anotaron diez carreras entre la quinta y la octava entradas para remontar y derrotar en casa por 10-7 a los Yaquis de Obregón.

Randy Romero bateó de 4-3 con un doble y dos producidas, mientras que Isaac Rodríguez se fue de 5-2 con dos remolcadas.

En Tepic, Albert Fabián sacudió dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, Cristian Mejía bateó de 4-3 con un doble y tres producidas, y Manuel Orduño añadió un vuelacercas en la victoria de los anfitriones Jaguares de Nayarit por 11-9 sobre los Mayos de Navojoa, que anotaron siete carreras en las últimas dos entradas.

Alexis Wilson conectó un cuadrangular con las bases llenas y remolcó cinco por los derrotados.

El encuentro entre los Venados de Mazatlán y los Charros de Jalisco, programado en Zapopan, fue suspendido por la lluvia.

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FUENTE: AP