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Tormentas azotan centro-occidente de EEUU, inundando calles y dejando a viajeros varados

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Tormentas de rápido desplazamiento azotaron partes del centro-occidente de Estados Unidos con granizo, vientos fuertes y lluvias intensas, inundando calles y dejando a viajeros varados que tuvieron que ser rescatados el lunes, informaron las autoridades.

Más de 64 millones de personas en el centro-occidente están en riesgo de tormentas severas principalmente la tarde y noche del lunes, y la región de San Luis enfrenta un riesgo moderado de múltiples tornados y granizo grande, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

“La mayor área de preocupación se extiende por el centro de Missouri hacia el sur de Illinois y hasta el sureste de Missouri”, escribió en X Evan Bentley, meteorólogo del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma.

“Podríamos tener múltiples supercélulas capaces de generar todo tipo de peligro, incluidos tornados, granizo grande y ráfagas de viento”, agregó.

En Kansas City, Missouri, el departamento local de bomberos respondió a 11 rescates acuáticos de personas atrapadas en vehículos a partir de poco antes de las 6 de la mañana del lunes, señaló el jefe de batallón Riley Nolan en un correo electrónico.

Indicó que la mayoría “ocurrieron en nuestras zonas típicas de ‘aguas altas’ tras las fuertes lluvias”. Precisó que no se requirieron botes y no se reportaron heridos.

El servicio meteorológico informó que cayeron 8,1 centímetros (3,2 pulgadas) de lluvia en un periodo de seis horas que terminó poco antes de las 7 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Kansas City.

Las tormentas se produjeron después de varias rondas de clima violento durante el fin de semana.

En el norte de Texas, una tormenta eléctrica que generó un tornado dejó al menos dos personas muertas y desplazó al menos a 20 familias, y muchas viviendas sufrieron daños importantes, informaron las autoridades el domingo.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que un tornado EF-2, con vientos máximos de 217 km/h (135 mph), tocó tierra en el área de Runaway Bay el sábado. El servicio meteorológico indicó que también se confirmó un tornado EF-1, con vientos máximos de 169 km/h (105 mph), en el área de Springtown.

“El acceso ha sido difícil debido a carreteras bloqueadas y servicios públicos caídos, pero los equipos han seguido avanzando para llegar a quienes lo necesitan”, declaró el juez J.D. Clark, el principal funcionario ejecutivo del condado Wise.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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