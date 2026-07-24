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Tormentas atribuidas a El Niño azotan Chile y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Las tormentas impulsadas por el fenómeno El Niño azotaron el norte de Chile y causaron inundaciones y deslaves letales que aislaron comunidades y provocaron una declaración de estado de emergencia.

Un hombre limpia la condensación en la cara interior de la ventana de un autobús durante una tormenta, en Santiago, Chile, el 20 de julio de 2026. (AP Foto/Esteban Felix)
Un hombre limpia la condensación en la cara interior de la ventana de un autobús durante una tormenta, en Santiago, Chile, el 20 de julio de 2026. (AP Foto/Esteban Felix) AP

Un velero con ayuda humanitaria procedente de Europa llegó a La Habana y organizaciones católicas distribuyeron donaciones estadounidenses mientras la crisis económica en Cuba empeora.

Deportistas de 37 naciones llegaron a Santo Domingo, República Dominicana, para el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento multideportivo regional más antiguo del mundo.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 17 y el 23 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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