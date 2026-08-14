Tormenta tropical Lala podría convertirse en huracán y amenazar la Isla Grande de Hawai

Esta imagen satelital de la NOAA, tomada a las 5:22 p. m. EST del viernes 14 de agosto de 2026, muestra a la tormenta tropical Lala mientras se acerca a la Isla Grande de Hawai. (NOAA vía AP) AP

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) señaló que Lala alcanzará fuerza de huracán para cuando se acerque a la Isla Grande a primera hora del sábado.

Si toca tierra allí, sería el primero en hacerlo desde 1871. En aquel entonces, según una investigación de un profesor basada en relatos de periódicos, un huracán de categoría 3 golpeó el lado norte de la isla, explicó Vanessa Almanza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu.

Sería “la primera vez desde los satélites”, explicó Almanza. “El pronóstico más reciente lo sitúa muy cerca del extremo sur de la Isla Grande”.

Se emitió una alerta de huracán para la Isla Grande, y estaba vigente una alerta de tormenta tropical para el condado de Maui, que incluye las islas de Maui, Molokai, Lanai y Kahoolawe.

“No hace falta que toque tierra para causar destrucción”, señaló Almanza. “Muchos de los impactos se sienten fuera del huracán”.

Algunas zonas de la Isla Grande podrían registrar hasta 25 pulgadas (63,5 centímetros) de lluvia, informaron funcionarios del condado. Se abrieron refugios y se cancelaron diversos eventos ante el pronóstico de fuertes lluvias para más tarde el viernes.

La representante estatal Jeanné Kapela, que representa a comunidades en la parte sur de la isla, viajó a la zona desde Honolulu el viernes por la mañana y pidió a la gente que se mantuviera alerta.

“Estamos alentando a los residentes a tomarse esta tormenta en serio, mantenerse vigilantes y llegar a un lugar seguro antes de que las condiciones empeoren”, escribió Kapela escribió en un mensaje de texto a The Associated Press mientras despegaba su vuelo. “Tenemos la esperanza de que la tormenta pase rápidamente, pero nos estamos preparando para lo que venga”.

Kapela también señaló que muchas partes del estado aún no se han recuperado de las devastadoras inundaciones de marzo, y comentó: “Sabemos lo rápido que la lluvia intensa y las inundaciones pueden afectar a nuestras comunidades rurales”.

Mientras los vientos se intensificaban en las islas, no había advertencias de bandera roja vigentes, pero Almanza indicó que las condiciones secas y ventosas elevarían la preocupación por incendios.

La tormenta tropical Lala se ubicaba alrededor del mediodía del viernes a unos 545 kilómetros (340 millas) al este-sureste de South Point, Hawai, según el NHC. Tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP