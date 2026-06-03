Tormenta tropical Amanda es la primera de la temporada de huracanes del Pacífico

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Foto tomada en la sede del Centro Nacional de Huracanes en Miami el 1 de junio del 2026. (AP foto/Lynne Sladky) AP

El centro de la tormenta se encontraba en el mar y no representaba una amenaza inmediata para tierra.

La temporada de huracanes del Pacífico comenzó el 15 de mayo. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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