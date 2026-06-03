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Tormenta tropical Amanda es la primera de la temporada de huracanes del Pacífico

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Amanda se formó el miércoles en el océano Pacífico, lo que marca el primer ciclón tropical de la temporada, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Foto tomada en la sede del Centro Nacional de Huracanes en Miami el 1 de junio del 2026. (AP foto/Lynne Sladky)
Foto tomada en la sede del Centro Nacional de Huracanes en Miami el 1 de junio del 2026. (AP foto/Lynne Sladky) AP

El centro de la tormenta se encontraba en el mar y no representaba una amenaza inmediata para tierra.

La temporada de huracanes del Pacífico comenzó el 15 de mayo. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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